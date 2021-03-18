Четверг, 18 Марта 2021 12:21

АрмИнфо.Впервые в Армении число заболевших коронавирусом граждан за сутки перешагнуло отметку в 1000 случаев. Так, за прошедший день в стране было проведено 4 687 Covid-тестов, из коих болезнь подтвердилась у 1 024 граждан (21,8%).

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, при этом выздоровело 273 человека, скончалось - 19. Таким образом, число граждан, получающих фактическое лечение в медучреждениях страны, вновь приближается к отметке 10 тыс. В частности, по положению на 11:00 18 марта, количество последних составило 9 830.

В общей сложности, в Армении провели 788 953 теста на коронавирус, из коих было выявлено 181 165 случаев заражения (22,9%), выздоровело 167 186 граждан (92,2%), количество летальных исходов достигло 3 301 (1,8%).