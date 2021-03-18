Arminfo.info




 Четверг, 18 Марта 2021 12:21
Марианна Мкртчян

Ереванский суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска Оника Гаспаряна

Ереванский суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска Оника Гаспаряна

АрмИнфо.Ереванский суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска Оника Гаспаряна, ранее уволенного с поста начальника Генштаба РА. Об этом на своей странице в Facebook написал соучредитель общественной организации <Правовой путь>, экс-омбудсмен Арцаха Рубен Меликян, приложив скриншорт документа.

В частности, Меликян написал, что тиражируемая со вчерашнего вечера информация об удовлетворении судьей иска Гаспаряна подтвердилась.

"Частичный сбой системы "Даталекс" утром был устранен, и вот мы видим

объемное решение об обеспечении иска Оника Гаспаряна", - написал он.

Ранее, в СМИ была растиражирована информация о том, что судья Мгер

Петросян удовлетворил ходатайство об обеспечении иска, в частности,

применил временное удовлетворение требования истца и наложил запрет на назначение нового начальника Генштаба. Это в свою очередь означает, что Оник Гаспарян продолжает занимать должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

Напомним, что 24 февраля по предложению премьер-министра Никола Пашиняна булл уволен первый заместитель Генштаба РА Тиран Хачатрян. Причиной увольнения стала реакция Хачатряна  на заявление Пашиняна о том, что ракета ОТРК "Искандер" во время боевых действий взорвалась на 10%, назвав это заявление главы правительства несерьезным.  После увольнения Хачатряна Генштаб выступил с заявлением, под которым подписалось более 40 высокопоставленных военных, потребовавших отставки премьер- министра и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

После того, как президент два раза не подписал указ об увольнении, Оник Гаспарян был освобожден от должности силой закона 10 марта. Он назвал это решение антиконституционным и обратился в Административный суд с иском о противозаконности его освобождения от должности. 


Лента новостей
В МИД Армении состоялись армяно-иранские консультацииВ МИД Армении состоялись армяно-иранские консультации
"Процветающая Армении" и "Просвещенная Армения" выступили с заявлениями после анонсирования внеочередных выборов в республике
Президент Армении назначил нового посла в Литве и замначальника Главного разведуправления Генштаба ВСПрезидент Армении назначил нового посла в Литве и замначальника Главного разведуправления Генштаба ВС
Действующий председатель ОБСЕ призвала обеспечить беспрепятственный доступ международных акторов на места по итогам визита в Баку и ЕреванДействующий председатель ОБСЕ призвала обеспечить беспрепятственный доступ международных акторов на места по итогам визита в Баку и Ереван
У Армении новый посол в ИндииУ Армении новый посол в Индии
Британский парламентарий после встречи с Омбудсменом Армении обратился в правительство Великобритании по вопросу армянских пленныхБританский парламентарий после встречи с Омбудсменом Армении обратился в правительство Великобритании по вопросу армянских пленных
Бред Шерман: продолжу работать с Госдепом по вопросу освобождения всех армянских военнопленныхБред Шерман: продолжу работать с Госдепом по вопросу освобождения всех армянских военнопленных
Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июняВнеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня
Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении дал старт программе Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении дал старт программе "Шаг к дому"
Ардшинбанк открыл обновленные  филиалы в Сисиане и ЕхегнадзореАрдшинбанк открыл обновленные  филиалы в Сисиане и Ехегнадзоре
В Армении будут созданы <Центры независимой жизни> для граждан, получивших инвалидность в ходе Арцахской войныВ Армении будут созданы <Центры независимой жизни> для граждан, получивших инвалидность в ходе Арцахской войны
Константин Затулин ответил Шевченко: Россия ни из Крыма, ни из Карабаха не уйдёт больше никогда!Константин Затулин ответил Шевченко: Россия ни из Крыма, ни из Карабаха не уйдёт больше никогда!
В Правительстве Армении считают закрытым вопрос, связанный с увольнением Оника ГаспарянаВ Правительстве Армении считают закрытым вопрос, связанный с увольнением Оника Гаспаряна
За сутки в Армении заразились коронавирусом свыше 1 000 человекЗа сутки в Армении заразились коронавирусом свыше 1 000 человек
Ереванский суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска Оника ГаспарянаЕреванский суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска Оника Гаспаряна
Омбудсмен Армении представил президенту свою концепцию создания демилитаризованной зоны безопасности в СюникеОмбудсмен Армении представил президенту свою концепцию создания демилитаризованной зоны безопасности в Сюнике
Артак Апитонян: Азербайджан блокирует гуманитарный доступ в Нагорный КарабахАртак Апитонян: Азербайджан блокирует гуманитарный доступ в Нагорный Карабах
Постоянный представитель Армении при ООН: Азербайджан фабрикует контраргументы в рамках несуразной кампании против Республики АрменияПостоянный представитель Армении при ООН: Азербайджан фабрикует контраргументы в рамках несуразной кампании против Республики Армения
Правительство улучшило условие пенсионного обеспечения для родителей, ухаживающих за детьми- инвалидамиПравительство улучшило условие пенсионного обеспечения для родителей, ухаживающих за детьми- инвалидами
Представители из Армении приняли участие в международной научно-практической конференции «ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ И КУЛЬТУРЫ».Представители из Армении приняли участие в международной научно-практической конференции «ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ И КУЛЬТУРЫ».
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Эдмон Марукян: Партия <Лусавор Айастан> готова пойти на выборы даже при новом избирательном кодексеЭдмон Марукян: Партия <Лусавор Айастан> готова пойти на выборы даже при новом избирательном кодексе
ВОЗ заверил Минздрав Армении в безопасности вакцины AstraZenecaВОЗ заверил Минздрав Армении в безопасности вакцины AstraZeneca
Минобороны Армении вновь вводит ограничения из-за пандемии коронавирусаМинобороны Армении вновь вводит ограничения из-за пандемии коронавируса
Посол: Азербайджанский диктатор лично дает указание стереть следы армян с оккупированных территорий АрцахаПосол: Азербайджанский диктатор лично дает указание стереть следы армян с оккупированных территорий Арцаха
Посольство Франции в Армении проведет ряд мероприятий, в рамках Дней франкофонииПосольство Франции в Армении проведет ряд мероприятий, в рамках Дней франкофонии
Аналитик: Разговоры о новой войне несколько преувеличеныАналитик: Разговоры о новой войне несколько преувеличены
Премьер-министр вкратце рассказал о своем видении <запоздалых> реформ в сфере образования, науки и культурыПремьер-министр вкратце рассказал о своем видении <запоздалых> реформ в сфере образования, науки и культуры
Посол Франции: Все военнопленные должны быть освобожденыПосол Франции: Все военнопленные должны быть освобождены
Посол Франции: Вопрос обеспечения сохранности культурного наследия в зоне карабахского конфликта в центре внимания ПарижаПосол Франции: Вопрос обеспечения сохранности культурного наследия в зоне карабахского конфликта в центре внимания Парижа
Прогноз: Армении необходимо быть готовой к обострению в Грузии и УкраинеПрогноз: Армении необходимо быть готовой к обострению в Грузии и Украине
Прогноз: Процессы на Южном Кавказе ожидает новая стадия геополитической активностиПрогноз: Процессы на Южном Кавказе ожидает новая стадия геополитической активности
Шойгу: Армении и Азербайджану пора переходить к диалогуШойгу: Армении и Азербайджану пора переходить к диалогу
Европарламент решительно осудил использование Турцией сирийских наемников в конфликтах в Ливии и Нагорном КарабахеЕвропарламент решительно осудил использование Турцией сирийских наемников в конфликтах в Ливии и Нагорном Карабахе
Адам Шифф инициировал закон, призывающий Азербайджан немедленно вернуть всех удерживаемых армянских военнопленныхАдам Шифф инициировал закон, призывающий Азербайджан немедленно вернуть всех удерживаемых армянских военнопленных
Сергей Шойгу о взаимодействии с Турцией по Карабаху: Это очень непростая операцияСергей Шойгу о взаимодействии с Турцией по Карабаху: Это очень непростая операция
За сутки в Армении выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусомЗа сутки в Армении выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом
Армен Саркисян: Всеармянский фонд <Айастан> должен быть структурой выше подозрений и спекуляцийАрмен Саркисян: Всеармянский фонд <Айастан> должен быть структурой выше подозрений и спекуляций
Вице-премьер Армении и посол Индии обсудили перспективы сотрудничества в рамках транспортного коридора Вице-премьер Армении и посол Индии обсудили перспективы сотрудничества в рамках транспортного коридора "Север-Юг"
Мой друг – Ашхабад»: литературный портрет города от украинской писательницыМой друг – Ашхабад»: литературный портрет города от украинской писательницы
Глава МИД Арцаха: Баку нарушает принцип обмена пленных Глава МИД Арцаха: Баку нарушает принцип обмена пленных "всех на всех" поскольку в этой стране на госуровне проводится армянофобия
Роберт Кочарян: Из-за действий правительства Армении серьезно страдает репутация фонда Роберт Кочарян: Из-за действий правительства Армении серьезно страдает репутация фонда "Айастан"
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Посольство Франции в Армении приглашает на фотовыставку, проводимую в рамках Дней франкофонииПосольство Франции в Армении приглашает на фотовыставку, проводимую в рамках Дней франкофонии
Зампред СНБ: В медиаполе Армении совершаются агрессивные попытки распространения ложной информацииЗампред СНБ: В медиаполе Армении совершаются агрессивные попытки распространения ложной информации
Омбудсмен Армении: Возвращение военнопленных является обязательным международным требованием, а не Омбудсмен Армении: Возвращение военнопленных является обязательным международным требованием, а не "доброй волей" азербайджанских властей
Ара Айвазян: После трехстороннего заявления от 9 ноября и размещением миротворцев в регионе, карабахский конфликт вступил в новый этапАра Айвазян: После трехстороннего заявления от 9 ноября и размещением миротворцев в регионе, карабахский конфликт вступил в новый этап
Анн Линде убеждена: Реализация трехстороннего заявления позволит продвигаться по вопросу урегулирования карабахского конфликтаАнн Линде убеждена: Реализация трехстороннего заявления позволит продвигаться по вопросу урегулирования карабахского конфликта
В Ереване состоялись армяно-грузинские межмидовские политические консультацииВ Ереване состоялись армяно-грузинские межмидовские политические консультации
Роберт Кочарян: Вместе мы сможем залечить раны и вновь восстановить странуРоберт Кочарян: Вместе мы сможем залечить раны и вновь восстановить страну
МЧС Армении: Из-за метели закрыто движение через перевал ВарденяцМЧС Армении: Из-за метели закрыто движение через перевал Варденяц
Армянские паломники в сопровождении российских миротворцев посетили монастыри Дадиванк и АмарасАрмянские паломники в сопровождении российских миротворцев посетили монастыри Дадиванк и Амарас
За сутки в Армении число заразившихся граждан коронавирусом перешагнуло отметку в 500 случаевЗа сутки в Армении число заразившихся граждан коронавирусом перешагнуло отметку в 500 случаев
Ереван обвинил Баку в умышленном подрыве реализации договоренностей по трехстороннему заявлениюЕреван обвинил Баку в умышленном подрыве реализации договоренностей по трехстороннему заявлению
Эксперт: Антитурецкие настроения в Вашингтоне - залог удачного продвижения армянской повесткиЭксперт: Антитурецкие настроения в Вашингтоне - залог удачного продвижения армянской повестки
Прогноз: Внеочередные выборы к внутриполитической развязке не приведутПрогноз: Внеочередные выборы к внутриполитической развязке не приведут
Конверс Банк. Кэшбэк в течение 3 недель и выгодные условия кредитования для женщинКонверс Банк. Кэшбэк в течение 3 недель и выгодные условия кредитования для женщин
Левон Тер-Петросян назвал свой вариант выхода из кризиса в Армении Левон Тер-Петросян назвал свой вариант выхода из кризиса в Армении 
ЕС запустил в Армении программу по охране экосистемы озера СеванЕС запустил в Армении программу по охране экосистемы озера Севан
Действующий председатель ОБСЕ за восстановление отношений между Азербайджаном и АрмениейДействующий председатель ОБСЕ за восстановление отношений между Азербайджаном и Арменией
Читать больше



Эксперты
Аналитик: Разговоры о новой войне несколько преувеличеныАналитик: Разговоры о новой войне несколько преувеличены
Прогноз: Армении необходимо быть готовой к обострению в Грузии и УкраинеПрогноз: Армении необходимо быть готовой к обострению в Грузии и Украине
Прогноз: Процессы на Южном Кавказе ожидает новая стадия геополитической активностиПрогноз: Процессы на Южном Кавказе ожидает новая стадия геополитической активности
Эксперт: Антитурецкие настроения в Вашингтоне - залог удачного продвижения армянской повесткиЭксперт: Антитурецкие настроения в Вашингтоне - залог удачного продвижения армянской повестки
Прогноз: Внеочередные выборы к внутриполитической развязке не приведутПрогноз: Внеочередные выборы к внутриполитической развязке не приведут
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности