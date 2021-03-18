Четверг, 18 Марта 2021 12:21

АрмИнфо.Ереванский суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска Оника Гаспаряна, ранее уволенного с поста начальника Генштаба РА. Об этом на своей странице в Facebook написал соучредитель общественной организации <Правовой путь>, экс-омбудсмен Арцаха Рубен Меликян, приложив скриншорт документа.

В частности, Меликян написал, что тиражируемая со вчерашнего вечера информация об удовлетворении судьей иска Гаспаряна подтвердилась.

"Частичный сбой системы "Даталекс" утром был устранен, и вот мы видим

объемное решение об обеспечении иска Оника Гаспаряна", - написал он.

Ранее, в СМИ была растиражирована информация о том, что судья Мгер

Петросян удовлетворил ходатайство об обеспечении иска, в частности,

применил временное удовлетворение требования истца и наложил запрет на назначение нового начальника Генштаба. Это в свою очередь означает, что Оник Гаспарян продолжает занимать должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

Напомним, что 24 февраля по предложению премьер-министра Никола Пашиняна булл уволен первый заместитель Генштаба РА Тиран Хачатрян. Причиной увольнения стала реакция Хачатряна на заявление Пашиняна о том, что ракета ОТРК "Искандер" во время боевых действий взорвалась на 10%, назвав это заявление главы правительства несерьезным. После увольнения Хачатряна Генштаб выступил с заявлением, под которым подписалось более 40 высокопоставленных военных, потребовавших отставки премьер- министра и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

После того, как президент два раза не подписал указ об увольнении, Оник Гаспарян был освобожден от должности силой закона 10 марта. Он назвал это решение антиконституционным и обратился в Административный суд с иском о противозаконности его освобождения от должности.