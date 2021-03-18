Четверг, 18 Марта 2021 10:46

АрмИнфо.Ход работ, проводимых по возвращению пленных и обнаружению пропавших без вести лиц, обсудили на встрече президент Армении Армен Саркисян и Омбудсмен Арман Татоян.

Как сообщает пресс-служба президента РА, Татоян представил президенту свою концепцию создания демилитаризованной зоны безопасности, гарантирующей права жителей Сюника.

Омбудсмен подчеркнул, что процесс, связанный с границами, осуществляется в условиях очевидной угрозы войны со стороны Азербайджана, государственной политики по насаждению ненависти к армянам со стороны руководства этой страны. Кроме того, военнослужащие ВС Азербайджана стреляют в непосредственной близости от сел Сюникской области Армении, что серьезно ставит под угрозу право на жизнь жителей и их физическую безопасность. С точки зрения прав жителей присутствие азербайджанских солдат, знаков и флагов на дорогах между общинами Сюникской области вызывало провокации и беспокойство. Также имеют место грубые нарушения прав собственности.

В свою очередь, Саркисян подчеркнул, что официальной демаркации между Азербайджаном и Арменией не проведено, а это означает, что процесс определения государственных границ на данный момент с правовой точки зрения, по крайней мере, неопределенный. К этому добавляются еще и нарушения прав граждан РА в Сюнике или их существенная опасность.