Четверг, 18 Марта 2021 10:45

АрмИнфо. Новоназначенный посол Казахстана в РА Болат Иманбаев вручил верительные грамоты президенту Армении Армену Саркисяну.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в РА, в ходе состоявшейся после церемонии встречи собеседники обстоятельно обсудили приоритетные направления казахстано-армянского сотрудничества с акцентом на необходимость расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Выражено обоюдное удовлетворение положительной динамикой товарооборота, который, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, вызванную пандемией коронавируса, вырос в 2020 г. в два раза. Отмечена важность продолжения совместных усилий по развитию деловых связей и разработки совместных проектов в сферах инвестиций, финансов и высоких технологий. Обсуждены планы по проведению в текущем году заседания совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Посол ознакомил собеседника с новыми реформами главы государства, направленными на дальнейшую демократизацию страны, актуальными программами экономической модернизации и международными инициативами РК.

Президент Армении, в свою очередь, дал высокую оценку достижениям Казахстана, а также политическим реформам, инициированным президентом РК К.Токаевым.

Саркисян особо отметил уникальность модели единства и национального согласия казахстанского общества и ключевую роль Первого президента РК Н.Назарбаева в ее успешной реализации. Он подчеркнул доверительный уровень межгосударственного политического диалога и наличие существенного потенциала и перспектив двустороннего взаимодействия, а также передал слова приветствия и наилучшие пожелания высшему руководству РК.