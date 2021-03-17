Среда, 17 Марта 2021 22:16

АрмИнфо. Несмотря на международные обязательства, Азербайджан блокирует гуманитарный доступ в Нагорный Карабах, в том числе для гуманитарных миссий ООН, что отрицательно сказывается на предотвращении и преодолении распространения эпидемии в Арцахе. Об этом заявил замглавы МИД Армении Артак Апитонян в ходе своего выступления на Региональном форуме ООН по устойчивому развитию Европейской экономической комиссии.

В этом году форум был посвящен устойчивому восстановлению после COVID-19, а также шагам по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в регионе ЕЭС.

В своем выступлении Апитонян, подчеркнув роль ООН и Всемирной организации здравоохранения в координации борьбы с эпидемией, отметил, что с самого начала распространения эпидемии Армения была одним из сторонников международных усилий и углубления сотрудничества, присоединившись к ряду международных инициатив, включая программу COVAX, которая может способствовать углублению сотрудничества между странами на всех уровнях.

Заместитель министра отметил, что на национальном уровне правительство Армении реализовало более 20 программ по смягчению социально-экономических последствий эпидемии, по оказанию помощи уязвимым группам населения и поддержке бизнеса, пострадавшего от эпидемии.

Артак Апитонян особо отметил, что крупномасштабная военная агрессия, развязанная Азербайджаном 27 сентября 2020 года, создала новые гуманитарные проблемы как в Армении, так и в Арцахе, значительно увеличив давление на социально-экономическую систему и систему здравоохранения, которые уже были охвачены эпидемией. Азербайджан блокирует гуманитарный доступ в Нагорный Карабах, в том числе для гуманитарных миссий ООН. Эта политика Азербайджана также противоречит положениям Резолюции 2565, недавно принятой Советом Безопасности ООН, которая требует непрерывного доступа гуманитарного и медицинского персонала в зоны конфликта для облегчения вакцинации против COVID-19.