Среда, 17 Марта 2021 21:58

АрмИнфо. Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян обратился с открытым письмом на имя Генерального секретаря организации по поводу упорных попыток Азербайджана отрицать использование им наемников и иностранных боевиков- террористов, подтверждаемое многочисленными сообщениями международных источников.

В своем обращении Посол Маргарян отметил, что Азербайджан пытается сфабриковать контраргументы в рамках несуразной кампании против Республики Армения, ее граждан и лиц армянского происхождения.

В нем говорится: <Одним из наиболее заметных проявлений таких усилий стала публикация под названием <Доклад об использовании иностранных боевиков-террористов Республикой Армения в ходе ее недавней агрессии против Азербайджанской Республики>, версия которой была препровождена в приложении к письму Постоянного представителя Азербайджана от 18 ноября 2020 года на имя Генерального секретаря (A/75/625-S/2020/1161).

В более длинной версии этого так называемого <доклада>, который Азербайджан разместил в Интернете 1 и распространяет через свои официальные аккаунты в социальных сетях, содержатся категоричные выводы без каких-либо заслуживающих доверия доказательств. Кроме того, в нем раскрывается личная информация, такая как полное имя, место жительства, дата рождения, номера телефонов и адрес электронной почты большинства лиц, недобросовестно называемых <иностранными наемниками> и <иностранными боевиками-террористами> (или <ИБТ>), якобы завербованными Арменией. Прилагаются даже фотографии некоторых лиц.

Происходящее на международных форумах мошенническое манипулирование Азербайджаном фактами о событиях на местах представляет собой не что иное, как плохо продуманную попытку дискредитации с целью отвлечь внимание международного сообщества от авантюристской противоправной деятельности Азербайджана в регионе.

Очевидно, что этот <доклад> - очередная попытка бросить тень на подтверждаемые массой проверенных на международном уровне доказательств широко известные факты использования Азербайджаном наемников и иностранных боевиков-террористов, завербованных и направленных в Арцах (Нагорный Карабах) при непосредственном содействии Турции.

Как показывает даже поверхностное ознакомление с этой неверной, необоснованной и намеренно вводящей в заблуждение публикацией, она не выдерживает самой простой проверки. Прежде всего, доказательств утверждений Азербайджана о том, что Армения вербовала наемников, там нет. Авторы <доклада> ссылаются на Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, но не приводят никаких фактов, которые соответствовали бы хоть одному из определений <наемника>, содержащихся в статье 1 Конвенции. Как ни странно, но авторы <доклада>, утверждая, что Армения вербует сирийских и ливанских граждан, приводят ссылки на источники, которые содержат доказательства того, что на самом деле именно Азербайджан и Турция вербовали и/или использовали сирийских граждан в качестве наемников против Армении.

Более того, в <докладе> не цитируется ни один независимый, заслуживающий доверия источник, который подтверждал бы заявления Азербайджана. Большинство ссылок в <докладе> ведут либо на азербайджанские, либо на турецкие источники, а они едва ли могут считаться объективными или достоверными. Те немногие неазербайджанские и нетурецкие источники, что упоминаются в <докладе>, либо сами ссылаются на азербайджанские или турецкие источники, либо никак не подтверждают заявлений Азербайджана.

Примечательно, что в <докладе> нет независимой, достоверной информации из первых рук и что он в значительной степени основывается на выборочных показаниях (в основном представленных Азербайджаном или Турцией). Что касается данных, полученных из так называемых <разведывательных источников>, то в <докладе> просто приводится без указания источников список имен людей, которых авторы <доклада> называют иностранными боевиками- террористами, не ссылаясь на какие-либо реальные разведывательные или иные данные и не называя конкретного террористического акта или актов, совершенных тем или иным лицом.

Несмотря на утверждения о том, что <доказательства, собранные до и во время боевых действий, не оставляют никаких сомнений в организованной Арменией вербовке наемников и ИБТ и их переброске в зону конфликта для использования в боевых действиях против Азербайджана и его гражданского населения>, в <докладе> не приводится никаких внятных, а уж тем более достоверных доказательств такой деятельности армянского правительства. Вместо этого так называемый <доклад> изобилует надуманными и бездоказательными утверждениями об армянском <терроризме> и якобы имевшей место вербовке террористов. Очевидно, что <доклад> был подготовлен и распространен в противовес множеству подкрепленных документами достоверных доказательств и независимых докладов, подтверждающих вербовку и/или использование наемников Азербайджаном и Турцией.

Учитывая растущее число доказательств, о которых упоминала также Рабочая группа Организации Объединенных Наций по вопросу о наемниках, публикация Азербайджана представляет собой не что иное, как отчаянную попытку отвлечь внимание от того, что он нанимал террористов и наемников из Сирии и направлял их в зону нагорно-карабахского конфликта.

Примечательно, что <доклад> не только призван ввести в заблуждение международное сообщество, но и ставит под угрозу сотни граждан 23 государств - членов Организации Объединенных Наций, так как этих людей в нем огульно называют <иностранными наемниками> и <боевиками-террористами>.

Распространение сфабрикованных обвинений, выдвинутых в небрежно составленном <докладе> Азербайджана, во всех его различных версиях, а также разглашение личной информации людей, недобросовестно называемых <террористами> или <наемниками> в этой бездоказательной клеветнической публикации, вызывают серьезную озабоченность и не должны остаться без внимания соответствующих органов Организации Объединенных Наций.

В условиях, когда этнические армяне во всем мире становятся жертвами преступлений на почве ненависти вследствие неоднократных и безнаказанных подстрекательских высказываний азербайджанских и турецких властей, необходимо признать такие безответственные публикации тем, что они представляют собой на самом деле: недвусмысленным призывом к преследованию, запугиванию и даже межэтническому насилию. Как я подробно отметил в своем письме от 30 июля 2020 года (A/74/981), случаи подстрекательства к межэтнической вражде, возглавляемого и поощряемого на уровне государственных органов власти, являются существенным признаком риска совершения зверств и потому должны эффективно выявляться и надлежащим образом пресекаться на всех уровнях.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 34, 70, 71, 72, 114 и 135 повестки дня и в качестве документа Совета Безопасности>.