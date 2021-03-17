Среда, 17 Марта 2021 19:27

АрмИнфо.Если ранее к рабочему стажу родителей после перехода на пенсионный возраст, которые ухаживали за детьми с ограниченными возможностями (ОВ), добавляли 10 лет, то согласно новому порядку, этот срок будут увеличен до 18 лет, то есть до достижения совершеннолетия детей. Об этом заявил заместитель министр труда и социальных вопросов Армении Давид Хачатрян в ходе пресс-конференции 17 марта.

В этом ключе он сообщил, что на сегодняшний день в Армении зарегистрировано 600 человек, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями, из коих 150 занимались опекой за ребенком свыше 10 лет, что не было учтено. В результате перерасчета, как пояснил Хачатрян, родители получат эту разницу, которая может составить порядка 11 тыс. драмов в месяц. Для этого, последним, по словам замминистра, необходимо будет подать соответствующее заявление.

<Если, к примеру, сейчас бенефициары, которые ухаживали за детьми с инвалидностью, получают 31 тыс. драмов, то теперь эта сумма увеличится до 42 тыс. драмов>, - сообщил он.