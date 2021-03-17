Среда, 17 Марта 2021 18:14

АрмИнфо.17 марта 2021 года в Музее изобразительных искусств Туркменистана состоялась Международная научно-практическая конференция «История архитектуры и культуры».

В начале мероприятия участники ознакомились с выставкой, подготовленной Государственной Академией художеств Туркменистана и Туркменским архитектурно-строительным институтом.

На конференции в гибридном формате приняли участие министр культуры Туркменистана А.Шамурадов, Министр строительства и архитектуры Туркменистана Р.Гандымов, Заместитель Председателя Исполнительного комитета СНГ И.Нематов, Исполнительный директор Межгосударственного Фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ А.Иксанов, Сопредседатель Правления Межгосударственного Фонда гуманитарного сотрудничества СНГ, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Швыдкой.

Кроме того, на конференции приняли участие заместители руководителей министерств и ведомств в сфере культуры, строительства и архитектуры Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, России и Узбекистана. Армению на отмеченной конференции представляли заместитель председатель Комитета по градостроительству при Правительстве Республики Армения Нуне Петросян и начальник отдела реставрации памятников департамента сохранения памятников истории и культуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Грант Овсепян.

Участниками международной научно-практической конференции особо подчеркнута значимость проведения такого рода мероприятий в свете упрочения взаимопонимания и обоюдного сотрудничества на региональном уровне. Также высказана необходимость интенсификации совместных работ по всесторонней популяризации Года архитектуры и градостроительства на площадке СНГ, а также Международного года мира и доверия на международном уровне.

В ходе конференции также был показан видеоролик о культурном наследии и архитектуре Туркменистана.

Международная научно-практическая конференция «История архитектуры и культуры» продолжила свою работу на пленарных заседаниях.