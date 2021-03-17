Среда, 17 Марта 2021 17:56

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 14-28 на улице Пароняна, собственные дома 31, 33, 37 на улице С.Ереванци, собственный дом 72 на улице Лео, жилые дома 50, 50а на пр. Маштоца, жилые дома 23, 23/37 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 6 на улице С.Таронца, жилой дом 34 на улице Чехова,

11:00-17:00 жилые дома 62, 64, 66 на улице Араратян, жилой дом 13а на улице Гарегина Нжде, собственные дома на 1-ой улице верин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 1/7-1/9 на улице Агароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на улице Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Сундукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилы дма 32/3 на улице Фучика, жилые дома 41, 43, 44 в кв. “Норашен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Ханджян и Лукашин;

в Араратской области:

10։00-11։00 частично село Аргаванд и Джраовит;

10։00-16։00 частично квартал “Каяран” в городе Масис; села Норабац и Саят-Нова; частично село Зорак;

12։00-14։00 частично села Хачпар и Айнтап;

10։30-16։00 частично село Ланджазат;

10։30-14։30 частично село Кахцрашен;

10։00-16։00 частично село Ноякерт;

10։00-13։00 частично село Покр Веди;

в Вайоц Дзорской области:

11։00-15։00 улица Комисарнери 26, частично квартал “Нораван”, собственные дома 4, 9 на улице Сюник, 6 на улице Амбардзумян, 2б на улице Айгедзори, 67 на улице Прошяна, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

14։00-15։00 частично улица Алавердяна в городе Вайк;

в Котайкской области:

10։00-16։00 общины Зораван, Арагюх, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Котайк, Гегашен, Нор-Гюх, Джрвеж; частично кварталы “Банаван”, “Маяк”, “Багреванд” в Джрвеже;

12։00-16։00 община Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-13։00 община Лчашен полностью, насосная станция Лчашен, ООО “Гог-Арс”, “Туф-Гранит” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 села Лчаван, Макенис, Ахпрадзор, станции сотовых операторов “Виваселл-МТС” и “ВЕОН-Армения”;

в Тавушской области:

12:00-14:00 село Техут, улица Парз лич, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

в Лорийской области:

09:00-15:00 село Чкалов;

в Ширакской области:

11:00-17:00 село Азатан, Бениамин, Гетк, Баяндур и Еразгаворс в Ахурянском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.