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 Среда, 17 Марта 2021 17:56

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

 в городе Ереван:

10:00-16:00  жилые дома 14-28 на улице Пароняна, собственные дома 31, 33, 37 на улице С.Ереванци, собственный дом 72 на улице Лео, жилые дома 50, 50а на пр. Маштоца, жилые дома 23, 23/37 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 6 на улице С.Таронца, жилой дом 34 на улице Чехова,

11:00-17:00  жилые дома 62, 64, 66 на улице Араратян, жилой дом 13а на улице Гарегина Нжде, собственные дома на 1-ой улице верин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 1/7-1/9 на улице Агароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на улице Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Сундукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилы дма 32/3 на улице Фучика, жилые дома 41, 43, 44 в кв. “Норашен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

11:00-17:00  села Ханджян и Лукашин;

 

в Араратской области:

10։00-11։00  частично село Аргаванд и Джраовит;

10։00-16։00  частично квартал “Каяран” в городе Масис; села Норабац и Саят-Нова; частично село Зорак;

12։00-14։00  частично села Хачпар и Айнтап;

10։30-16։00 частично село Ланджазат;

10։30-14։30 частично село Кахцрашен;

10։00-16։00 частично село Ноякерт;

10։00-13։00 частично село Покр Веди;

 

в Вайоц Дзорской области:

11։00-15։00  улица Комисарнери 26, частично квартал “Нораван”, собственные дома 4, 9 на улице Сюник, 6 на улице Амбардзумян, 2б на улице Айгедзори, 67 на улице Прошяна, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

14։00-15։00 частично улица Алавердяна в городе Вайк;

 

в Котайкской области:

10։00-16։00  общины Зораван, Арагюх, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00  частично села  Капутан, Камарис, Котайк, Гегашен, Нор-Гюх, Джрвеж; частично кварталы “Банаван”, “Маяк”, “Багреванд” в Джрвеже;

12։00-16։00 община Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Гегаркуникской области:

11։00-13։00  община Лчашен полностью, насосная станция Лчашен, ООО “Гог-Арс”, “Туф-Гранит” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00  села Лчаван, Макенис, Ахпрадзор, станции сотовых операторов “Виваселл-МТС” и “ВЕОН-Армения”;

 

в Тавушской области:

12:00-14:00  село Техут, улица Парз лич, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

 

в Лорийской области:

09:00-15:00 село Чкалов;

 

в Ширакской области:

11:00-17:00  село Азатан, Бениамин, Гетк, Баяндур и Еразгаворс в Ахурянском регионе.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180. 

 


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