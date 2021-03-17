Среда, 17 Марта 2021 17:55

АрмИнфо. Фракция <Лусавор Айастан> (Просвещенная Армения) готова идти на выборы, даже при новом, <позорном, разработанном властями>, Избирательном кодексе. Об этом в ходе брифинга 17 марта заявил лидер <Лусавор Айастан> Эдмон Марукян.

В этой связи он указал, что власти поставили условие перед оппозиционной парламентской фракцией <Просвещенная Армения>, что, если последняя проголосует за поправки к Избирательному кодексу, они проведут внеочередные выборы. Марукян в этом контексте заявил, что его партия готова до 1 июня принять участие в выборах по любому избирательному кодексу, какой только примут, и не намерена препятствовать роспуску парламента и выдвигать чью-то кандидатуру на пост премьер-министра.

<Мы согласились на проведение выборов, а они (власть) вынесли в повестку вопрос о внесении поправок в действующий кодекс>, - сказал парламентарий, пояснив, что подобное поведение правящей партии обусловлено тем, что на сегодняшний день они имеют 30% поддержки, а к июню, по его убеждению, этот показатель скатится до 20%.

Марукян добавил, что в условиях подобных кризисов выборы нужны власти для утверждения своего мандата. <Они могут завтра спокойно принять свой Избирательный кодекс, так как у них есть 83 голоса, и плюс несколько независимых персон, которые отдадут им свои голоса. А для принятия Избирательного кодекса нужно всего 80 голосов. То есть, завтра власть спокойно может провести внеочередное заседание парламента и утвердить свои поправки>, - сказал Марукян, повторив, что <Просвещенная Армения> до 1 июня готова к выборам по любому Кодексу, если у власти есть политическая воля. При этом он заверил от имени своей фракции, что сделает все возможное, чтобы выборы прошли честно, в соответствии со всеми критериями, и с участием международных наблюдателей.

В завершение Марукян отметил: <Думаю, что Пашинян, не прибегая к крайним мерам, имеет шанс прийти к приемлемым политическим решениям>.

Отметим, что в ходе брифинга вице-спикер Национального собрания, член правящей фракции <Мой шаг> Ален Симонян заметил, что конкретики по поводу сроков проведения внеочередных выборов пока нету. <Хотим, чтобы сроки соответствовали и оппозиционным силам. Есть также вопрос Избирательного кодекса. Много раз говорили о том, что рейтинговая система выборов должна быть изменена. Сейчас нам надо обсудить и понять, что является более важным, т.е. можем ли мы отсрочить выборы и провести их по новому кодексу, или провести выборы по старому кодексу в сжатые сроки>, - обозначил он.