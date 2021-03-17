Среда, 17 Марта 2021 17:54

АрмИнфо. Министерство здравоохранения Армении обсудило с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) информацию, распространяемую в последний период относительно вакцины по борьбе с коронавирусом нового типа AstraZeneca, и получило соответствующие разъяснения.

Согласно сообщению Минздрава РА, в ВОЗ им сообщили, что сейчас изучают данные о нарушениях свертывания крови у вакцинированных лиц.

"Следует отметить, что, согласно Комитету по оценке фармакологического риска Европейского агентства по лекарственным средствам, преимущества вакцины по- прежнему перевешивают риски; вакцину можно продолжать использовать до конца исследования.

Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин (GACVS) детально изучает имеющиеся данные о вакцине AstraZeneca и после подведения окончательного итога, в случае любых изменений в позиции ВОЗ общественность будет об этом информирована.

В то же время вакцины COVID-19 не могут снизить смертность от других причин. О таких случаях будет по-прежнему сообщаться после прививки, без причинной связи с вакциной.

По состоянию на 12 марта 2021 года во всем мире было осуществлено более 335 миллионов прививок от COVID-19 и на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного смертельного случая, связанного с вакцинацией, меж тем как от коронавируса умерли уже по крайней мере 2,6 миллиона человек", - заявили Минздраву Армении в ВОЗ.

Также отмечается, что согласно, отчету AstraZeneca нет никаких поводов для беспокойства по вопросу безопасности их вакцины.

"Ряд независимых европейских органов здравоохранения провели многочисленные дополнительные исследования, в результате которых не было выявлено никаких проблем.

Более 17 миллионов человек в Европе и Соединенном Королевстве были вакцинированы, и подробное исследование показало, что нет повышенного риска развития тромбоэмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении по полу, возрасту, стране или группе", - подчеркнули в компании.

Ранее стало известно, что крупнейшие страны Евросоюза - Германия, Франция, Италия и Испания, - объявили о приостановке использования вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. За пределами Европы применение вакцины от AstraZeneca приостановили Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд, Южная Африка (там усомнились в ее эффективности против местного варианта коронавируса).

Так, после начала массовой вакцинации начали появляться сообщения о случаях госпитализаций и смертей среди тех, кто получил инъекцию. Один из первых случаев был зафиксирован в Австрии, в дальнейшем случаи смертей среди привитых пациентов были зафиксированы в Дании и Словакии. Врачи, изучавшие случаи смерти, выявили образование тромбов у пациентов. В фармкомпании в ответ заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет. По данным AstraZeneca, в Евросоюзе и Великобритании выявили 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди 17 млн человек, получивших вакцину.

Напомним, что профессиональная комиссия одобрила использование в Армении трёх вакцин от коронавируса: Sputnik V, AstraZeneca и Pfizer . Армения еще в прошлом году с целью приобретения вакцины против коронавируса присоединилась к международной инициативе COVAX FACILITY, которая нацелена на предоставление всем заинтересованным странам равных возможностей приобрести имеющуюся на рынке вакцину.

К примеру, была предложена вакцина, разработанная специалистами британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, которая имеет относительно низкую эффективность - 70%, вакцина американо-германского совместного производства Pfizer с эффективностью 95%, американская Moderna с эффективностью более 94%. Параллельно Армения вела переговоры о приобретении российской вакцины Sputnik V.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Армения еще не приступила к массовой вакцинации населения. Минздрав пока еще ведет переговоры по вопросу закупок вакцин от коронавируса нового типа.