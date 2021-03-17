Среда, 17 Марта 2021 17:53

АрмИнфо.В Вооруженных силах Армении проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия в связи с недавним ростом заболеваемости .

Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, в этой связи, руководствуясь решением правительства РА от 11 сентября 2020, запрещаются посещения военнослужащих срочной службы, предоставлением им увольнительных и отпусков. При этом отмечается, что за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 части 6 статьи 28 Закона РА "О воинской службе и статусе военнослужащего" (смерть члена семьи - жены, ребенка, отца, матери, сестры, брата, бабушки, дедушки).

В Минобороны призвали с пониманием отнестись к водимым ограничениям, обусловленным пандемией коронавируса.