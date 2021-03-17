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АрмИнфо.Азербайджанский диктатор (Ильхам Алиев - ред.) лично дает указание стереть следы армян с оккупированных территорий Арцаха. Об этом в своем микроблоге в Твиттре написал посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян.
"Военные преступления Алиевского режима продолжаются в полном объеме", - написал Балаян, ретвиттнув публикацию политолога Симона Магакяна.
В ней, в частности отмечается, что сейчас Азербайджан переходит к полировке средневековых армянских надписей на захваченных церквях. "Доктор Ильхам Алиев (человек, уничтоживший 28 тысяч средневековых памятников в Нахиджеване, имеет степень доктора исторических наук!) сегодня заявил, что надписи на армянских церквях "фальшивые"", - написал Магакян, приложив кадры с посещения четы Алиевых одной из Армянских церквей в Гадруте 16 марта.
Заметим также, что сегодня в СМИ были растиражированы кадры города Шуши со спутника. Судя по спутниковым снимкам, церковь, носящая в народе название "Канач жам" в Шуши, уже разрушена.
|Артак Апитонян: Азербайджан блокирует гуманитарный доступ в Нагорный Карабах
|Постоянный представитель Армении при ООН: Азербайджан фабрикует контраргументы в рамках несуразной кампании против Республики Армения
|Правительство улучшило условие пенсионного обеспечения для родителей, ухаживающих за детьми- инвалидами
|Представители из Армении приняли участие в международной научно-практической конференции «ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ И КУЛЬТУРЫ».
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|Эдмон Марукян: Партия <Лусавор Айастан> готова пойти на выборы даже при новом избирательном кодексе
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|Минобороны Армении вновь вводит ограничения из-за пандемии коронавируса
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|Европарламент решительно осудил использование Турцией сирийских наемников в конфликтах в Ливии и Нагорном Карабахе
|Адам Шифф инициировал закон, призывающий Азербайджан немедленно вернуть всех удерживаемых армянских военнопленных
|Сергей Шойгу о взаимодействии с Турцией по Карабаху: Это очень непростая операция
|За сутки в Армении выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом
|Армен Саркисян: Всеармянский фонд <Айастан> должен быть структурой выше подозрений и спекуляций
|Вице-премьер Армении и посол Индии обсудили перспективы сотрудничества в рамках транспортного коридора "Север-Юг"
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посольство Франции в Армении приглашает на фотовыставку, проводимую в рамках Дней франкофонии
|Зампред СНБ: В медиаполе Армении совершаются агрессивные попытки распространения ложной информации
|Омбудсмен Армении: Возвращение военнопленных является обязательным международным требованием, а не "доброй волей" азербайджанских властей
|Ара Айвазян: После трехстороннего заявления от 9 ноября и размещением миротворцев в регионе, карабахский конфликт вступил в новый этап
|Анн Линде убеждена: Реализация трехстороннего заявления позволит продвигаться по вопросу урегулирования карабахского конфликта
|В Ереване состоялись армяно-грузинские межмидовские политические консультации
|Роберт Кочарян: Вместе мы сможем залечить раны и вновь восстановить страну
|МЧС Армении: Из-за метели закрыто движение через перевал Варденяц
|Армянские паломники в сопровождении российских миротворцев посетили монастыри Дадиванк и Амарас
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|Конверс Банк. Кэшбэк в течение 3 недель и выгодные условия кредитования для женщин
|Левон Тер-Петросян назвал свой вариант выхода из кризиса в Армении
|ЕС запустил в Армении программу по охране экосистемы озера Севан
|Действующий председатель ОБСЕ за восстановление отношений между Азербайджаном и Арменией
|Общественные деятели Франции вновь требуют от Азербайджана освободить всех армянских военнопленных
|В Ереване открылся сквер имении Леонида Енгибаряна
|Вазген Манукян: Проведение внеочередных выборов при нынешних властях должно быть предотвращено любой ценой
|Азербайджан продолжает искусственно затягивать процесс возвращения армянских пленных и военнопленных
|Дипломат МИД Германии призвал Армению и Азербайджан взаимодействовать с МККК по вопросу военнопленных
|Рубен Варданян: Не нужно ждать спасителя, пришло время опуститься на землю
|Замминистра обороны: Армения в любой момент должна быть готова к новой войне
|В центральном отделении «Айпост» в Иджеване открылся Единый офис общественных услуг
|Глава САР: Сегодня в армянском сообществе всё громче звучат призывы к денонсации Московского и Карского договоров
|ВС Азербайджана приступила к оперативно-тактическим учениям
|Вопрос отмены в Армении режима военного положения не получил положительного заключения парламентской комиссии
|Сроки контрактной службы в вооруженных силах Армении могут быть продлены
|SIPRI: В последние годы Армения и Азербайджан наращивали свой военный потенциал
|Прогноз: Взвинчивать ставки и дальше не в интересах Анкары и Баку
|Фонд: Сообщения о хищении из фонда "Айастан" $8 млн наличными не соответствуют действительности
|Замминистра: С точки зрения безопасности нет каких-либо серьезных беспокойств по поводу ситуации в районе города Капан
|Читать больше
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|Прогноз: Армении необходимо быть готовой к обострению в Грузии и Украине
|Прогноз: Процессы на Южном Кавказе ожидает новая стадия геополитической активности
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