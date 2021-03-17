Среда, 17 Марта 2021 17:49

АрмИнфо.Азербайджанский диктатор (Ильхам Алиев - ред.) лично дает указание стереть следы армян с оккупированных территорий Арцаха. Об этом в своем микроблоге в Твиттре написал посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян.

"Военные преступления Алиевского режима продолжаются в полном объеме", - написал Балаян, ретвиттнув публикацию политолога Симона Магакяна.

В ней, в частности отмечается, что сейчас Азербайджан переходит к полировке средневековых армянских надписей на захваченных церквях. "Доктор Ильхам Алиев (человек, уничтоживший 28 тысяч средневековых памятников в Нахиджеване, имеет степень доктора исторических наук!) сегодня заявил, что надписи на армянских церквях "фальшивые"", - написал Магакян, приложив кадры с посещения четы Алиевых одной из Армянских церквей в Гадруте 16 марта.

Заметим также, что сегодня в СМИ были растиражированы кадры города Шуши со спутника. Судя по спутниковым снимкам, церковь, носящая в народе название "Канач жам" в Шуши, уже разрушена.