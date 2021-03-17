Среда, 17 Марта 2021 15:33

АрмИнфо. Вне всяких сомнений, по итогам 44-х дневной войны в ситуации вокруг Нагорного Карабаха и в самом Нагорном Карабахе остается целый сонм вопросов и неурегулированных проблем. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко.

"Тем не менее, разговоры о назревающей войне в условиях наличия в Карабахе российских миротворцев, в Армении 102-й военной базы РФ, которая последовательно усиливается и оснащается, весьма неплохого сотрудничества между Москвой и Анкарой, на мой взгляд, несколько преувеличены. Понятно, что в зонах конфликта всегда есть риски, но ведь есть и переговоры. В данном конкретном случае трехсторонние переговоры. И, на мой взгляд, сделанное на днях представителем МИД РФ заявление об отсутствии угроз новой войны является в этом смысле ориентиром", - подчеркнул он.

В числе главных проблем Малашенко выделил неурегулированный политический кризис, неурегулированность, собственно, конфликта, неурегулированность ключевого вопроса статуса Карабаха и неопределенность судьбы самих карабахцев после завершения 5- летнего срока дислокации в Карабахе российской миротворческой миссии. А на фоне доказавшей собственную несостоятельность и все еще не подающей признаков жизни Минской группы ОБСЕ также непонятно, кому предстоит заниматься разрешением всех этих проблем и вопросов.

Среди положительных аспектов ситуации аналитик выделил обоюдную и беспрецедентную способность президентов России и Турции компилировать конфликтные отношения с сотрудничеством. В этом свете, Малашенко отметил участие Путина и Эрдогана в недавней церемонии открытия совместного строительства 3-го энергоблока АЭС "Аккую". Согласно аналитику, президенты на примере Сирии и Карабаха уже зафиксировали способность вносить переломы в развитие конфликтов благодаря данному сотрудничеству.

"Понятно, что Баку всеми силами стремится по возможности быстрее достичь согласия в вопросе коридора в Нахичевань. Но мы все понимаем, что реализация достигнутых договоренностей, в целом, и достижение мира, в частности, процесс весьма сложный. В первую очередь ввиду того, что разногласия между сторонами конфликта все еще не преодолены. Роль Москвы во всем этом сводится к отслеживанию ситуации, переговоров и недопущения ее скатывания к новой напряженности между сторонами конфликта. Думаю, что недавние телефонные переговоры Путина с лидерами Армении и Азербайджана преследовали именно эти цели", - подытожил Малашенко.