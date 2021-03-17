Среда, 17 Марта 2021 14:41

АрмИнфо. Все военнопленные должны быть освобождены. Об этом 17 марта в Ереване заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот на просьбу дать оценку позиции руководства Азербайджана по вопросу военнопленных.

"У меня простая и четкая позиция по вопросу военнопленных - они все должны быть незамедлительно освобождены. И это должно быть сделано не только по соглашению от 9 ноября 2020 года, но и на основании международных конвенций в области прав человека. Усилия Франции и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по этому вопросу не могут ставиться под сомнение", - сказал посол, добавив, что по этому вопросу сказать большее не считает целесообразным.

Коснувшись посреднической деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ, Лакот еще раз подчеркнул, что МГ остается единственной структурой для проведения переговоров и нахождения дипломатического решения конфликта. Посол напомнил, что сопредседатели наделены посредническим мандатом для обеспечения переговоров между сторонами конфликта. "Минская группа продолжает оставаться единственным переговорным форматом", - сказал он, добавив, что эта позиция была переподтверждена Арменией и ОБСЕ накануне, в ходе визита действующего председателя Организации в Ереван.

Лакот также сообщил, что посредники сейчас ведут переговоры с заинтересованными сторонами для организации визита в регион.

Заметим, что согласно армянским правозащитником, Азербайджан продолжает удерживать несколько сот армянских пленных и военнопленных. Власти АР официально подтвердили удерживание 62 добровольцев из Ширакской области РА, которые были захвачены в плен поле подписания трехстороннего соглашения. Азербайджан же продолжает утверждать, что передала армянской стороне всех пленных и военнопленных, а оставшиеся лица, были захвачены после 9 ноября и являются "террористами".