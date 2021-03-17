Среда, 17 Марта 2021 13:34

АрмИнфо.По завершению боевых действий в Нагорном Карабахе Ереван и Баку могут переходить к налаживанию двустороннего диалога. Подобное мнение в интервью казахстанскому порталу Tengrinews.kz выразил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

<Но то, что сегодня сделано, это, во-первых, то, что люди прекратили убивать друг друга. Во- вторых, я надеюсь, что сейчас пришло время для того, чтобы они уже переходили на двусторонние контакты и говорили друг с другом, начинали разговаривать>, - сказал он.