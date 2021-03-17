Среда, 17 Марта 2021 12:00

АрмИнфо.Европейский парламент решительно осудил использование Турцией сирийских наемников в конфликтах в Ливии и Нагорном Карабахе в нарушение международного права. Об этом говорится в резолюции Европарламента в связи с 10-летием войны в Сирии.

В резолюции, отмечается, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили о переброске Турцией сирийских наемников в Нагорный Карабах.

"Призываем Турцию вывести свои войска из северной Сирии, которую она незаконно оккупирует вне рамок какого-либо мандата ООН; осуждаем незаконно перемещение Турцией сирийских курдов из оккупированной северной Сирии в Турцию для задержания и судебного преследования в нарушение международных обязательств по Женевской конвенции; настоятельно призываем немедленно репатриировать всех сирийских задержанных, которые были переведены в Турцию, на оккупированные территории в Сирии; выражаем обеспокоенность тем, что продолжающиеся действия Турции могут быть равносильны этнической чистке сирийского курдского населения; подчеркиваем, что незаконное вторжение и оккупация Турции поставили под угрозу мир в Сирии, на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье; решительно осуждаем использование Турцией сирийских наемников в конфликтах в Ливии и Нагорном Карабахе в нарушение международного права", - отмечается в резолюции Европарламента.

Отметим, что после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха, ряд СМИ писала о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией, и о готовности к отправке в зону карабахского конфликта "еще сотен" ополченцев.

Сирийский лидер Башар Асад тогда заявлял, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. В свою очередь директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также сообщал, что по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.

О переброске 300 сирийских боевиков через территорию Турции в Баку рассказал также президент Франции Эмманюэль Макрон в начале октября. Лидеры Азербайджана и Турции, несмотря на предоставленые многочисленные фактические доказательства об их вовлеченности в боевые действия отрицали факт их вовлеченности.

А глава МИД РФ в свою очередь отметил, что число боевиков, участвующих в конфликте исчисляется тысячами.