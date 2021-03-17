Среда, 17 Марта 2021 11:58

АрмИнфо.Председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф инициировал двухпартийный закон, призывающий Азербайджан немедленно вернуть всех удерживаемых армянских военнопленных и пленных мирных жителей.

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA), данную инициативу Шиффа поддержали более 30 представителей Конгресса США. В инициированном законе отмечается, что несмотря на то, что заявление о прекращении огня было подписано 9 ноября 2020 года, Азербайджана и спустя 100 дней, продолжает незаконно удерживать более 200 армянских военнопленных и захваченных гражданских лиц. В этой связи в документе звучит призыв к Азербайджану незамедлительно вернуть всех захваченных армян на родину.

"Мы приветствуем призывы Конгресса к сильному и устойчивому руководству США против агрессии Азербайджана и удовлетворены широкой двухпартийной поддержкой этого призыва к Баку, немедленно и безоговорочно освободить более 200 армянских заложников, которых он продолжает незаконно удерживать, и открыто подвергает жестокому и унизительному обращению", - заявил исполнительный директор ANCA Арам Ампарян, при этом поблагодарив конгрессмена Шиффа и его коллег из руководства Армянской фракции за продвижение этой гуманитарной меры.

Инициирование двухпартийного закона, в котором звучит призыв к Азербайджану немедленно вернуть всех армянских военнопленных и пленных мирных жителей приветствовала и Армянская ассамблея Америки (Ассамблея).

В Ассамблее также привели слова Шиффа в этой связи. "Азербайджан обязан немедленно освободить этих заключенных - чем дольше они затягивают этот процесс, тем больше демонстрируют свое пренебрежение к правам человека и международному праву. Азербайджан уже виновен в тяжких зверствах, совершенных во время недавней войны, и это усугубляет проблему. Соединенные Штаты должны использовать все дипломатические средства, чтобы обеспечить немедленное освобождение этих задержанных военнопленных и гражданских лиц, а также наложить санкции на Азербайджан за продолжающиеся нарушения прав человека", - сказал Шифф.

Отметим, что до сих пор Азербайджан отказывается выполнить 8-ой пункт заявления от 9 ноября 2020 года, и заверяет, что вернул всех армянских пленных и военнопленных. Все остальные лица, находящиеся под юрисдикцией АР "террористы".