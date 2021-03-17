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 Среда, 17 Марта 2021 11:58
Марианна Мкртчян

Адам Шифф инициировал закон, призывающий Азербайджан немедленно вернуть всех удерживаемых армянских военнопленных

Адам Шифф инициировал закон, призывающий Азербайджан немедленно вернуть всех удерживаемых армянских военнопленных

АрмИнфо.Председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф инициировал двухпартийный закон, призывающий Азербайджан немедленно вернуть всех удерживаемых армянских военнопленных и пленных мирных жителей.

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA), данную инициативу Шиффа поддержали более 30 представителей Конгресса США. В инициированном законе отмечается, что несмотря на то, что заявление о прекращении огня было подписано 9 ноября 2020 года, Азербайджана и спустя 100 дней, продолжает незаконно удерживать более 200 армянских военнопленных и захваченных гражданских лиц. В этой связи в документе звучит призыв к Азербайджану незамедлительно вернуть всех захваченных армян на родину.

"Мы приветствуем призывы Конгресса к сильному и устойчивому руководству США против агрессии Азербайджана и удовлетворены широкой двухпартийной поддержкой этого призыва к Баку, немедленно и безоговорочно освободить более 200 армянских заложников, которых он продолжает незаконно удерживать, и открыто подвергает жестокому и унизительному обращению", - заявил исполнительный директор ANCA Арам Ампарян, при этом поблагодарив конгрессмена Шиффа и его коллег из руководства Армянской фракции за продвижение этой гуманитарной меры.

Инициирование двухпартийного закона, в котором звучит призыв к Азербайджану немедленно вернуть всех армянских военнопленных и пленных мирных жителей приветствовала и Армянская ассамблея Америки (Ассамблея).

В Ассамблее также привели слова Шиффа в этой связи. "Азербайджан обязан немедленно освободить этих заключенных - чем дольше они затягивают этот процесс, тем больше демонстрируют свое пренебрежение к правам человека и международному праву.  Азербайджан уже виновен в тяжких зверствах, совершенных во время недавней войны, и это усугубляет проблему. Соединенные Штаты должны использовать все дипломатические средства, чтобы обеспечить немедленное освобождение этих задержанных военнопленных и гражданских лиц, а также наложить санкции на Азербайджан за продолжающиеся нарушения прав человека", - сказал Шифф.

Отметим, что до сих пор Азербайджан отказывается выполнить 8-ой пункт заявления от 9 ноября 2020 года, и заверяет, что вернул всех армянских пленных и военнопленных. Все остальные лица, находящиеся под юрисдикцией АР "террористы".


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