Среда, 17 Марта 2021 11:58

АрмИнфо.Министр обороны России Сергей Шойгу считает непростой операцию в Нагорном Карабахе.

Так, российский министр в интервью казахстанскому агентству Tengrinews говоря об отношениях России и Турции и идеи воссоздания "Великого Турана" и создания "армии Турана" отметил, что идет очень непростая, очень сложная, но очень результативная работа с турецкой стороной.

"Совместная работа. Сложная потому, что мешают, и мешает то, что Турция - член НАТО. Конечно, это мешает, но сам по себе это, я бы сказал, даже уникальный опыт, когда одна страна в НАТО, другая страна не член НАТО. Они находят общий язык, они проводят совместную работу и совместные операции, они находят компромиссы там, где бывает, кажется, невозможно. Но мы находим варианты решения. Например, Идлибская зона деэскалации. Вообще, создание в свое время зон деэскалации в Сирии, на наш взгляд, это новая страница и новый механизм разрешения такого рода конфликтов.

Последняя работа это, безусловно, Нагорный Карабах. Это такая очень непростая операция. Именно так я хотел бы ее назвать и никак иначе. Потому что в ней было задействовано огромное количество аргументов, элементов, мотивов. Ведь, согласитесь, когда враждуют между собой два братских народа, два близких наших соседа, те, с кем жили, еще раз повторюсь, и дальше будем жить в мире, согласии и дружбе", - сказал Шойгу.

С другой стороны, добавил он, подключение Турции к этому, поэтому надо было говорить и заниматься и с турецкими коллегами. "Наш президент, который, поверьте мне, приложил титанические усилия для того, чтобы все это состоялось. Причем уговаривать приходилось всех. То есть не было кого-то, кто бы сказал: "Я согласен, только вот их убедите". Нет, убеждать приходилось всех, безусловно. И нам на своем уровне коллег или министров обороны, мы говорили и с нашими турецкими коллегами. Но то, что сегодня сделано, это, во-первых, то, что люди прекратили убивать друг друга. Во-вторых, я надеюсь, что сейчас пришло время для того, чтобы они уже переходили на двусторонние контакты и говорили друг с другом, начинали разговаривать. Я имею в виду Армению и Азербайджан", - заявил глава российского оборонного ведомства.

По его словам, в этом вопросе безусловно, многое зависит от отношений, которые сложились в России с Турцией. Шайгу констатировал, что также появляются новые игроки, появляются старые соседи, но они появляются со своими предложениями.

"Я имею в виду Иран. Это развитие инфраструктуры, это и железная дорога, это и гидроэнергетика, и транспортное сообщение. Много вопросов.

Поэтому я всегда относился ко всему с учетом того, что 17 апреля будет 30 лет, как я член правительства России, и так выпало, что я вынужден был заниматься конфликтами Южная Осетия - Грузия, Абхазия - Грузия, Приднестровье - Молдавия, узбеко- таджикский конфликт. Ну и много чего еще, и приемом беженцев из многих-многих республик бывшего Советского Союза, которые шли сюда десятками и сотнями тысяч из того же Карабаха, из Баку, из Армении. То есть это было такое тяжелое время, но даже то время меня никогда не покидала уверенность в том, что все будет нормально, и мы будем жить вместе и в мире", - подытожил глава российского оборонного ведомства.