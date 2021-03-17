Среда, 17 Марта 2021 11:57

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом. Так, согласно сообщению министерства здравоохранения, по положению на 11:00 17 марта в стране провели 4 181 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 854 граждан (20,4%), выздоровело 211 человек, скончались -5.

Согласно источнику, число пациентов, получающих фактическое лечение в медучреждениях, достигло 9 105.

В общей сложности, в Армении было проведено 784 266 тестов на коронавирус, из коих был выявлен 180 141 случай заражения (22,9%), количество выздоровевших составило 166 913 (92,6%), летальных исходов - 3282 (1,8%)