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 Вторник, 16 Марта 2021 18:43
Марианна Мкртчян

Армен Саркисян: Всеармянский фонд <Айастан> должен быть структурой выше подозрений и спекуляций

Армен Саркисян: Всеармянский фонд <Айастан> должен быть структурой выше подозрений и спекуляций

АрмИнфо.Президент РА, председатель Совета попечителей Всеармянского фонда <Айастан> принял участие во внеочередном 29-ом заседании Совета попечителей фонда, которое проводилось в режиме онлайн.

Как сообщает пресс-служба президента РА, в ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с управлением Фондом и его деятельностью.

Саркисян в своем выступление констатировал, что это заседание Совета попечителей фонда чрезвычайное и по своей повестке, и по тем условиям, в которых оно происходит:  последствия войны, напряжённая политическая обстановка в Армении, потери как человеческих жизней, так и территориальные, тяжело раненный Арцах, пандемия коронавируса, большой социальный, экономический, политический кризис и трудности.

Он напомнил, что вследствие развязанной Азербайджаном войны многие арцахские соотечественники понесли большие человеческие и материальные потери, потеряли дома, имущество и, что самое болезненное, некоторые также семьи и родных. Фонд сейчас реализует программу помощи им.

"Однако сегодня я хочу коснуться одного очень важного вопроса. Этот вопрос одним словом можно сформулировать следующим образом: доверие.

У меня уже был повод говорить, что как Председатель Совета попечителей фонда <Айастан> я глубоко обеспокоен, что относительно деятельности Фонда возникло определённое недоверие и недовольство по причине передачи правительству пожертвованных нашими соотечественниками и друзьями сумм. Это недовольство было высказано и устно, и письменно, и даже со стороны отдельных членов Совета попечителей. Упомянутый факт также стал поводом для спекуляций.

Мы попытаемся с вами вместе найти очень конкретные практические ответы и решить вопрос, чтобы Фонд мог продолжать свою деятельность и реализовывать те важные программы, ради которых он создан. Мы должны сделать всё, чтобы доверие в отношении Всеармянского фонда <Айастан> было кристальным и никоим образом не было поставлено под угрозу.

Ещё при избрании меня Председателем Совета попечителей я выразил мнение, что Фонд нуждается в серьёзных изменениях. Во время первого заседания я даже предложил представить предложения относительно того, как улучшить, совершенствовать деятельность Фонда. Сегодняшнее внеочередное заседание - повод и возможность обсудить не только вопрос доверия и его восстановления, но и подумать или хотя бы начать думать о действительно кардинальных шагах по реформированию Фонда как структуры и общеармянского явления. Начнём не только думать, но и действовать в этом направлении.

Речь не только об Уставе, но и о стратегии и тактике, а также о культуре и образе мышления. С другой стороны, хочу снова повторить одну высказанную на прошлом заседании Совета попечителей мысль: любое касающееся деятельности фонда изменение, от юридического до морально-психологического, должно иметь один чёткий мессидж - Всеармянский фонд <Айастан> должен быть структурой, которая выше подозрений, предположений, спекуляций, а её целевыми точками, мишенями являются Армения- Арцах-Диаспора и армянство. Я продолжаю оставаться на той точке зрения, что необходимы новое видение, созвучная сегодняшнему и завтрашнему дню программа действий, потому что сегодня Армения и Арцах иные, чем были несколько месяцев назад. Сегодня мир иной, сегодня наши соотечественники, которые являются нашими жертвователями, живут в новом, меняющемся мире, следовательно, мы тоже должны быть современным фондом. И конечно, последствия войны и пандемии поставили нас перед очень серьёзными вызовами.

Фонд как общеармянская структура имеет обязательство быть на передней линии решения этих проблем. В этот ряд в первую очередь должна быть включена помощь семьям наших погибших соотечественников, раненным солдатам, а также решение их проблем со здоровьем, вопросов обустройства жизни наших соотечественников, изгнанных из мест своего проживания. Помимо всего этого должны быть инициированы и реализованы проекты развития.

На этом заседании мы будем обсуждать вопросы, которые жизненно важны и требуют срочного решения.  В то же время призываю всех отложить в сторону все политические, личные и иные интересы и вопросы, иметь целью принятие взвешенных решений, которые будут способствовать восстановлению доверия в отношении Фонда и тому, чтобы действительно превратить эту структуру в локомотив, который будет вести вперёд остальные благотворительные армянские организации", - резюмировал Саркисян. -


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