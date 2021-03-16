Вторник, 16 Марта 2021 18:42

АрмИнфо.Вице-премьер Армении Тигран Авинян на встрече с послом Индии в РА Кишаном Даном Девалом, указав на важность армяно-индийских дружественных отношений, заявил о готовности армянского правительства поднять их на качественно новый уровень.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, стороны обсудили текущие события вокруг международного транспортного коридора "Север-Юг". Принимая во внимание программу по строительству дороги из Ирана в Грузию через Армению в рамках "Север- Юг", и возможность открытия железнодорожного сообщения, вице-премьер выразил убеждение, что Индия может рассматривать РА как транспортные ворота в Россию и Европу.

Тигран Авинян поздравил Индию с тем, что она с 2021 года стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН, и выразил уверенность, что деятельность Индии в СБ будет способствовать безопасности и миру во всем мире.

Касаясь ситуации в регионе, вице-премьер отметил, что урегулирование нагорно- карабахского конфликта должно быть комплексным и всеобъемлющим, в том числе и включать в себя вопрос статуса Нагорного Карабаха, основанного на реализации права народа Арцаха на самоопределение.

В этом контексте была высоко оценена позиция Индии о том, что конфликт должен быть урегулирован в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ путем переговоров.

Авинян указал на важность немедленного возвращения армянских пленных, содержащихся в Азербайджане, без предварительных условий.

Собеседники коснулись существующего сотрудничества в сфере обороны и возможностей его углубления и расширения.

Стороны согласились, что нынешний уровень торгово-экономических отношений не соответствует имеющемуся потенциалу, поэтому необходимо реализовать широкие возможности для сотрудничества в сферах высоких технологий, образования, здравоохранения, науки, сельского хозяйства, солнечной энергетики. В этой связи была обсуждена деятельность армяно-индийской межправительственной комиссии.

В качестве хорошего примера индийской помощи Армении в области наращивания потенциала был указан индийского центра превосходства информационно- телекоммуникационных технологий (ИТТ), сферу деятельности которого можно расширить с акцентом на область искусственного интеллекта.

Напомним, что строительство всей 556-километровой автомагистрали "Север-Юг", которая растянется от Бавры до Мегри, оценивается в более $2 млрд. Строительство коридора изначально планировалось завершить в 2019 году, однако теперь сроки отодвигаются еще на 7-10 лет. По программе "Север-Юг" правительство Армении подсчитало предварительную экономию в 2,5 долл. на час езды на каждого пассажира и по 1 долл. на час перевозки тонны груза. Как ожидают власти Армении, программа позволит стране в будущем смягчить последствия блокады со стороны Азербайджана и Турции, сыграть роль транзитного государства в грузоперевозках стран региона, а также присоединиться к Черноморской кольцевой автомагистрали