Вторник, 16 Марта 2021 18:14

АрмИнфо.Для тех, кто хотя бы раз в своей жизни побывал в Ашхабаде, – этот город становится не только добрым воспоминанием, но и местом, куда хочется вернуться снова. Родным и по-настоящему близким Ашхабад стал и для украинской писательницы Агаты Турчинской. В годы Великой Отечественной войны она жила здесь в эвакуации, работала в газете «Туркменская искра» и принимала активное участие в общественной деятельности.

Агата осиротела еще ребенком и воспитывалась в детском доме, а когда выросла сама стала воспитательницей сиротского приюта. Оттого так восприимчива была девушка к проявлениям душевной теплоты. Окружающая природа, знакомство с туркменской литературой и, конечно же, люди, их дружелюбный радушный прием, бесконечно вдохновляли украинку на творчество.

Период пребывания Агаты Федоровны в Туркменистане, ярко представлен ею в цикле стихотворений «На туркменской земле», поэме «Курбан Дурды», очерке «Люди аула Оджи» и других произведениях. Одной из ярких работ писательницы стало посвящение туркменской столице, роман под названием «Мой друг – Ашхабад».

Первоначальный вариант произведения был опубликован в 1955 году под названием «Портрет». Впоследствии существенно дополненный и объемный текст романа появился в печати уже под заголовком на украинском языке «Друг мій Ашхабад». Книга несколько раз переводилась на русский и туркменский языки. Все экземпляры издания быстро расходились с книжных полок и, на сегодняшний день, книга стала одной из редких.

Литературное произведение приглашает в путешествие по ашхабадским улочкам 20-30-ых годов. Вместе с героиней – художницей из Украины Мартой Борейко, читатель попадает и в туркменскую глубинку, где знакомится с жизнью сельчан. Как вспоминала сама Агата Турчинская: «Такая у туркменской земли волшебная сила, захватывающая душу человека, хоть сколько-нибудь походила по ней, и держит потом всю жизнь, и стучит в сердце: расскажи обо мне, пой, рисуй меня ».

И она писала:

«Сумбарская долина… Кто в Туркменистане не мечтал увидеть ее? Сумбарская долина, на склонах которой цветут огненным цветом гранаты. Красавица Сумбарская долина, посреди которой зеленеют луга и течет быстрая речка Сумбар. Сумбарская долина, где дорога обнесена густым виноградом. Сумбарская долина, граничащая с аулом, – в нем родился народный поэт Туркменистана великий Махтумкули».

На страницах романа «Мой друг – Ашхабад» Марта Борейко знакомится с творчеством Махтумкули, глубоко затронувшим ее сердце. Но и сама Агата Турчинская находит в поэзии Махтумкули непревзойденную вершину гения. И проводит параллель между значимостью для украинской национальной культуры личности и поэзии Тараса Шевченко с важностью для туркмен Махтумкули Фраги.

После освобождения Украины от немецко-фашистских оккупантов, Агата Федоровна вернулась на родину, в Киев. За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны она была награждена медалью. В 1964 году писательница еще раз побывала в Ашхабаде, встретилась с обретенными здесь друзьями, прообразы которых запечатлены на страницах вышеупомянутого романа.

В Ашхабаде Агата Турчинская обрела второй дом и до конца своих дней переписывалась с товарищами из Туркменистана.