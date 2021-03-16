Вторник, 16 Марта 2021 17:11

АрмИнфо. Из-за действий правительства Армении серьезно страдает репутация всеармянского фонда "Айастан". Об этом заявил второй президент РА Роберт Кочарян.

Он проинформировал, что 15 марта принял участие в заседании совета попечителей всеармянского фонда "Айастан" в онлайн-формате.

"Обсуждали проблему отчетности по 52 млрд. драм, перечисленных фондом правительству в ходе войны в Карабахе. Впечатления от обсуждения удручающие. Премьер-министр однозначно заявил, что 52 млрд. поступили в бюджет и потрачены в общем котле всех бюджетных расходов, и что невозможно конкретизировать, на что именно потрачены благотворительные средства. Между тем, по соглашению с Фондом правительство обязано предоставить отчетность по полученным средствам.

Очевидно, что средства должны были поступить на особый счёт правительства, открытый для этой цели, и тратиться с этого счета на продиктованные войной неотложные нужды. Тогда не было бы никаких проблем с отчетностью.

Мне неизвестно сделано ли это преднамеренно или по небрежности, но фактически именно из-за действий правительства серьезно страдает репутация фонда "Айастан"", - отметил второй президент Армении.

При этом Кочарян добавил, что устные заверения премьера о потраченных средствах не внушают никакого доверия. "Я не могу верить заверениям правительства, которое в течение всей войны цинично обманывало собственный народ о реальной ситуации на фронте, которое спустя 4 месяца после войны скрывает количество жертв, без вести пропавших и военнопленных. В этом контексте мне непонятно заявление, принятое от имени совета попечителей. Как можно быть заранее уверенным в целевой трате средств фонда при полном отсутствии подтверждающих документов?

В сложившейся ситуации, очевидно, что никакой аудит не прояснит ситуацию, а лишь усилит имеющиеся сомнения. Единственным правильным выходом вижу оформление 52 млрд. драм в качестве долга правительства перед Фондом и возвращении этих средств в течении 3-5 лет. Фонд "Айастан" в свою очередь должен потратить эти средства на многочисленные программы, покрывающие нужды Арцаха", - резюмировал Роберт Кочарян.

Напомним, в ходе Второй Арцахской войны армяне по всему миру собирали деньги для помощи Родине. Деньги направлялись на счет Всеармянского фонда <Айастан>, который организовал сбор средств под названием <Мы и наши границы>.

После завершения боевых действий стало известно, что около 80% из собранных 170 миллионов долларов было тайно перечислено в госбюджет РА. Эта сумма стала обычным расходом бюджета. Документация этой сделки была оформлена как пожертвование в госбюджет РА.

После того, как поднялся шум, вице-премьер Мгер Григорян подтвердил, что деньги перечислены в бюджет. Затем Минфин распространил заявление, в котором отмечалось, что речь идет о сумме в размере порядка 52 млрд драмов или 107 миллионов долларов. После ряда информаций, вызвавших широкий общественный резонанс, было принято решение провести в Фонде аудит. Данные о результатах аудита пока не известны.