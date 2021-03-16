Вторник, 16 Марта 2021 17:10

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 24, 24б на улице Саряна, жилой дом 66а на улице Маисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); подъезд 2 жилого дома 2 на улице Лвовяна в 1-ом Норкском массиве; подъезд 2 жилого дома 46 на улице Аветисяна в 7-ом Норкском массиве; собственные дома в квартале “Норк”, собственные дома 303, 302/3 на улице Норки Айгинер, собственные дома 93, 113, 117 в Норке, ООО “Арпине ев Арпине”, Норкское почтовое отделение N11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилой дом 72 на улице Хоренаци, жилые дома 1, 1б на улице Арцаха, собственный дом 6 и барак N6 на улице Еркатгци, подъезд 4 жилого дома 74 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 11 на переулке Тиграна Меца, собственные дома 13, 15, 70, 72 на переулке Тиграна Меца, собственные дома 35-107 на улице Мурацана, переулок Мурацана полностью, собственные дома 42-48 на улице Сасунци Давида, собственные дома 68-116 на улице Суворова, переулок Суворова полностью, улица Зовуни 30, общежитие МЧС и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-15:00 жилые дома 34, 36 на пр. Багратуняца, собственные дома на улице С.Таронца, собственные дома на 4-ом переулке пр. Багратуняца, собственные дома на переулке Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

10:00-15:00 квартал “Тандзаноц”, улицы Нарекаци, Сисакяна, В.Петросяна, Экимяна, Шаазиза, Шираза, Туманяна, Маштоца, Линча в городе Аштарак.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.