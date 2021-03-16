Вторник, 16 Марта 2021 14:29

АрмИнфо. В медиаполе Армении совершаются агрессивные попытки распространения ложной информации. Об этом 16 марта в ходе брифинга заявил журналистам зампредседателя Службы национальной безопасности Армении (СНБ) Тигран Арутюнян, отвечая на вопросы СМИ об обоснованности преследования лиц, распространяющих информацию с фейковых аккаунтов.

<Когда фейк переходит в уголовное поле - это уже приводит к серьезным проблемам. Безусловно, проблемы в нашей стране многочисленны и не ограничиваются одними фейками>, - сказал Арутюнян. На замечания журналистов о том, что послед задержания подозреваемых лиц,

распространение информации с фейкового аккаунта продолжалось, что говорит о том, что следствие велось в неверном направлении, зампреда СНБ возразил: <Думаю, что доступ к этой странице имеют несколько лиц. Следствие продолжается, и после решения определенных технических вопросов, будут выявлены все причастные лица>, - подчеркнул он.