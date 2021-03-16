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АрмИнфо. В медиаполе Армении совершаются агрессивные попытки распространения ложной информации. Об этом 16 марта в ходе брифинга заявил журналистам зампредседателя Службы национальной безопасности Армении (СНБ) Тигран Арутюнян, отвечая на вопросы СМИ об обоснованности преследования лиц, распространяющих информацию с фейковых аккаунтов.
<Когда фейк переходит в уголовное поле - это уже приводит к серьезным проблемам. Безусловно, проблемы в нашей стране многочисленны и не ограничиваются одними фейками>, - сказал Арутюнян. На замечания журналистов о том, что послед задержания подозреваемых лиц,
распространение информации с фейкового аккаунта продолжалось, что говорит о том, что следствие велось в неверном направлении, зампреда СНБ возразил: <Думаю, что доступ к этой странице имеют несколько лиц. Следствие продолжается, и после решения определенных технических вопросов, будут выявлены все причастные лица>, - подчеркнул он.
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|Действующий председатель ОБСЕ за восстановление отношений между Азербайджаном и Арменией
|Общественные деятели Франции вновь требуют от Азербайджана освободить всех армянских военнопленных
|В Ереване открылся сквер имении Леонида Енгибаряна
|Вазген Манукян: Проведение внеочередных выборов при нынешних властях должно быть предотвращено любой ценой
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|Дипломат МИД Германии призвал Армению и Азербайджан взаимодействовать с МККК по вопросу военнопленных
|Рубен Варданян: Не нужно ждать спасителя, пришло время опуститься на землю
|Замминистра обороны: Армения в любой момент должна быть готова к новой войне
|В центральном отделении «Айпост» в Иджеване открылся Единый офис общественных услуг
|Глава САР: Сегодня в армянском сообществе всё громче звучат призывы к денонсации Московского и Карского договоров
|ВС Азербайджана приступила к оперативно-тактическим учениям
|Вопрос отмены в Армении режима военного положения не получил положительного заключения парламентской комиссии
|Сроки контрактной службы в вооруженных силах Армении могут быть продлены
|SIPRI: В последние годы Армения и Азербайджан наращивали свой военный потенциал
|Прогноз: Взвинчивать ставки и дальше не в интересах Анкары и Баку
|Фонд: Сообщения о хищении из фонда "Айастан" $8 млн наличными не соответствуют действительности
|Замминистра: С точки зрения безопасности нет каких-либо серьезных беспокойств по поводу ситуации в районе города Капан
|Правительство РА готовит всеобъемлющий пакет законопроектов, направленный на урегулирование вопросов с отпуском военнослужащих
|В Армении есть закрытые дороги, на КПП "Верхний Ларс" скопилось 455 грузовых автомобилей
|У монастыря Дадиванк новый смотритель и настоятель
|В Армении температура воздуха постепенно повысится на 12-15 градусов
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 10 человек
|Алиев заявил о готовности Баку к открытию коммуникаций с Ереваном
|Freedom House: Власти Армении должны обеспечить беспрепятственное функционирование демократических и правозащитных институтов
|Президент и премьер обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|ЕСПЧ направил уведомление в Комитет министров СЕ по вопросу армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном
|Армян Татоян обвинил власти Армении в попытке ограничить деятельность Омбудсмена
|Царукян: Для спасения ситуации в Армении необходимо как можно скорее провести внеочередные парламентские выборы
|В Армении число инфицированных коронавирусом подходит к отметке 180 тыс. человек
|Lydian Armenia вынуждена отреагировать на очередную нелепость в азербайджанской прессы
|Секретарь Совбеза: Арцах будет армянским субъектом и никогда не будет частью Азербайджана
|Армен Саркисян встретится с Николом Пашиняном
|Политолог Степан Григорян публично извинился перед генералом Хачатуровым
|Главы МИД Армении и Австрии обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе после турецко-азербайджанской агрессии
|На территории Армении есть ряд закрытых дорог
|Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента
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|Ара Айвазян о внутриполитической ситуации в Армении, азербайджано-турецкой агрессии и первопричине карабахского конфликта
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