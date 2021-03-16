Вторник, 16 Марта 2021 13:30

АрмИнфо.Применение силы Азербайджаном в контексте нагорно-карабахского конфликта явилось грубым нарушением обязательств ОБСЕ, в том числе Хельсинкского Заключительного акта. Об этом 16 марта в Ереване на брифинге с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

При этом армянский министр выразил сожаление тем, что запланированный визит действующего председателя ОБСЕ в РА в сентябре прошлого года был отложен из-за широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха.

"На протяжении всей войны азербайджанские вооруженные силы при активной поддержке Турции совершали массовые зверства, включая этнические чистки, и военные преступления против армян Арцаха, с вопиющими нарушениями международного гуманитарного права, преднамеренно нападая на мирных жителей, в том числе женщин и детей, пожилых люди, гражданские инфраструктуры и объекты", - сказал министр. Вместе с тем он указал на то обстоятельство, что даже спустя четыре месяцев после окончания войны, Азербайджан продолжает нарушать Международное гуманитарное право и права человека, удерживая военнопленных и гражданских лиц.

"При непосредственном участии и руководстве Турции в регион были переброшены тысячи боевиков, принявших участие в боевых действиях против Арцаха. Это не только грубое попрание международного права, но и обязательств перед ОБСЕ. Оно сформировало два опасных прецедента: попытка решения конфликта силовым путем и доставка из других регионов в регион ответственности ОБСЕ боевиков. Это должно быть строжайшим образом осуждено", - заявил Айвазян.

Вместе с тем он выразил убеждение, что последние процессы в регионе показали необходимость в сильном сопредседательстве МГ, и сильной, сплоченной ОБСЕ как органа, отвечающего за мир. В этом контексте он отметил важную работу Личного представителя Действующего председателя.

При этом Айвазян напомнил, что Армения и армянский народ всегда выступают за мир. "Будучи нацией, пережившей первый в 20-м веке геноцид, мы знаем цену миру и безопасности. Армения на всех этапах урегулирования выступала за мир. И сегодня также мы полностью осознаем возможности, которые действительное примирение может принести в регион. Но мир - не только красивые слова. Разрушение Арцаха, армянского Гадрута, уничтожение армянских населенных пунктов и строительство на их месте азербайджанских не может дать продолжительный и прочный мир", - заверил главный дипломат Армении.

Вместе с тем он констатировал, что в соответствие с заявлением от 9 ноября 2020 г и размещением миротворцев нагорно-карабахский конфликт вступил в новый этап. Айвазян подчеркнул, что армянская сторона рассматривает заявление как документ, направленный на восстановление перемирия. "Хотя оно содержит элементы урегулирования, но нет самого главного - статуса, основанного на праве армян Арцаха на самоопределение. Окончательное урегулирование возможно только в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ", - подчеркнул глава МИД РА.

Армяно-шведские отношения

Айвазян также сообщил, что на повестке встречи также был широкий спектр вопросов армяно-шведской повестки. "Армению и Швецию объединяют отношения, основанные на взаимном уважении и перспективах повышения их на новый уровень. Сегодняшняя встреча стала хорошим поводом затронуть отношения в разных сферах и изучить потенциал развития сотрудничества", - сказал он, добавив, что в Армении высоко ценят содействие Швеции в реализации демократических реформ.

По его словам, с Линде были также рассмотрено сотрудничество Армении с Евросоюзом. "Принимая поздравления в связи с полным задействованием Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, я выразил уверенность, что полноценное применение CEPA предоставит новые возможности для укрепления сотрудничества со странами Евросоюза", - подытожил глава МИД Армении.