Вторник, 16 Марта 2021 12:48

АрмИнфо."Вместе мы сможем залечить раны и вновь восстановить страну", убежден второй президент Армении Роберт Кочарян.

Так, на своей официальной странице в Фейсбук второй президент РА сообщил, что последние 3-4 месяца ознаменовались для него проведением множества встреч с людьми: соратниками, политиками и общественными деятелями, экспертным сообществом, молодежью, журналистами, врачами, деятелями культуры, соотечественниками из диаспоры.

"Мы встречались по разным поводам, в случае или в силу каких-то обстоятельств, в офисе, возле суда, даже на улицах Еревана, в Цахкадзоре, в самолете. Мы говорили о политике, карабахской войне, прошлом, но больше всего о будущем Армении.

Вы, просто люди, любящие свою Родину, укрепили мою уверенность в том, что вместе мы сможем залечить раны и восстановить страну", - подытожил Роберт Кочарян.

Напомним, что Роберт Кочарян, находящийся под следствием по обвинению в попытке свержения конституционного строя в рамках уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года уже неоднократно заявляя, что возвращается в политику и в случае проведения внеочередных выборов будет в них участвовать и одержит победу.