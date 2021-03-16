Вторник, 16 Марта 2021 12:48

АрмИнфо. Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, движение по автодороге Степанцминда-Ларс восстановлено, однако, на российской стороне скопилось около 455 грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс­служба МЧС РА.

Согласно ведомству, на утро 16 марта на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Так, из-за метели закрыто движение через перевал Варденяц. Также невозможен проезд по дорогам, ведущим к крепости Амберд и озеру Кари, и на участке Берд-Чамбарак.

Затруднены проезды по дорогам Маралик-Ланджик и Артик-Алагяз Ширакской области РА.