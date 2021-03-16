Вторник, 16 Марта 2021 12:47

АрмИнфо. В рамках реализации трехстороннего заявления президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе.

Как сообщает пресс-служба МО РФ, группа армянских паломников в сопровождении военнослужащих российского миротворческого контингента посетила древний монастырский комплекс Дадиванк.

В результате достигнутых договоренностей военнослужащие Азербайджанской республики беспрепятственно допускают паломников на территорию комплекса в сопровождении российских миротворцев. Для обеспечения безопасности один из наблюдательных постов российского миротворческого контингента расположен поблизости от архитектурного комплекса.

Дадиванк является одним из древнейших христианских монастырей и расположен на территории Кельбаджарского района, который в соответствии с трёхсторонним заявлением перешел под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.

Также, российские миротворцы обеспечили безопасность армянских паломников при посещении христианского монастыря Амарас, который находится в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.