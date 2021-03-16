Вторник, 16 Марта 2021 12:46

АрмИнфо. Официальный Ереван отреагировал на утверждения главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что в Баку больше нет армянских военнопленных, и что оставшиеся лица не могут быть так квалифицированы, поскольку оказались под азербайджанской юрисдикцией после 9 ноября (подписание трехстороннего заявления ред.).

Так, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян комментируя данные утверждения Байрамова, подчеркнула, что это очередная ложь азербайджанской стороны, поэтому срочному гуманитарному вопросу.

При этом представитель МИД Армении обратила внимание на то обстоятельство, что утверждения главы МИД Азербайджана противоречат заявлениям других соответствующих органов этой страны, которые подтвердили факт нахождения десятков армянских военнопленных в АР как во время боевых действий, так и после установления режима прекращения огня.

Нагдалян также констатировала, что Азербайджан также не предоставляет информацию об армянских военнопленных в Европейский суд по правам человека, который занимается этим вопросом в рамках межгосударственного дела "Армения против Азербайджана".

"ЕСПЧ недавно принял решение уведомить Комитет министров Совета Европы в этой связи, подчеркнув, что Азербайджан неоднократно нарушал

сроки, установленные Европейским судом, и не предоставил полную информацию. В настоящее время против Азербайджана предприняты промежуточные меры в связи со 188 армянскими пленными. Я должна подчеркнуть, что невыполнение промежуточных мер равносильно нарушению Европейской конвенции о правах человека.

Я также хотела бы добавить, что 8-й пункт заявления от 9 ноября 2020 года касается всех военнопленных и других заложников, и такими заявлениями азербайджанская сторона доказывает, что она умышленно не выполняет это трехстороннее заявление. Продолжающееся удержание армянских пленных в статусе заложников подрывает выполнение договоренностей, изложенных в трехстороннем заявлении", - подытожила Нагдалян.