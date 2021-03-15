Понедельник, 15 Марта 2021 19:57

АрмИнфо. В Армении состоялся запуск программы <Охрана окружающей среды озера Севан> (EU4Sevan), финансируемый Европейским Союзом и Министерством экономического сотрудничества и развития Германии.

Как сообщает пресс-служба армянского офиса ЕС, данную инициативу будет осуществлять Программа развития ООН (ПРООН) и Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ). Программа EU4SEVAN осуществляется с целью усилить возможности мониторинга и управления водами водосборного бассейна озера Севан, а также внедрить решения по очистке сточных вод со стороны государственного и частного секторов.

Реализация программы скажется и на создании благоприятных условий для экосистемы, а также улучшит возможности обработки земли с экономией водных ресурсов. В дальнейшем планируется повысить осведомленность и доступ к информации об охране озера Севан в общинах, прилегающих к его бассейну.

Чрезвычайный и Полномочный Посол ЕС в РА Андреа Викторин в своей приветственной речи отметила: <Хотя в основе наших усилий лежит преодоление COVID-19 и послевоенного кризисов в Армении, изменение климата, потеря биоразнообразия, беспощадное использование и загрязнение ресурсов также являются жизненно важными факторами, которые влияют как на ЕС, так и на Армению. Они сегодня более актуальны, чем когда-либо. Следовательно, полноценная реализация Соглашения о сотрудничестве Армения - ЕС (CEPA), Повестка устойчивого развития-2030, Парижские соглашения <Об изменении климата> и все согласованные на международном уровне цели в области биоразнообразия продолжают оставаться важными с точки зрения оказания помощи Армении с точки зрения подготовки к будущим системным шокам>.

В дополнение к основным результатам EU4SEVAN, программа предусматривает действия по нейтрализации экономических и социальных последствий Covid-19 совместно с Министерством окружающей среды и программой реагирования GIZ <Восстановление прибрежных территорий рек Армении>. Сообщается, что этой весной на прибережных участках озера в Гегаркуникской области будет посажено порядка 600 тыс. черенков ив, фруктовых деревьев. Кроме того, будет произведена очистка рек от отходов, что обеспечит краткосрочную занятость для 750 человек.

В рамках противодействия последствиям COVID-19 проект EU4SEVAN также направлен на оказания поддержки местным фермерам в выращивании новых сортов капусты на участках площадью около 3 гектаров, обработка которой потребует вдвое меньше воды и принесет в 2-3 раза больше дохода.

Согласно источнику, сумма финансирования программы эквивалента 5.7 млн. евро, и будет реализована до августа 2024 года. -