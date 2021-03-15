Понедельник, 15 Марта 2021 19:48

АрмИнфо. Действующий председатель ОБСЕ Анн Линден выступила за восстановление отношений между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает бакинское агентство Turan, вечером 15 марта действующий председатель ОБСЕ заявила об этом на встречу с группой представителей гражданского общества Азербайджана.

Вопросы прав человека, демократии, обеспечение прав женщин и урегулирования армяно- азербайджанского конфликта были названы ею, как приоритетные в регионе. Она отметила необходимость восстановления отношений между двумя народами, без чего решение остальных вопросов трудно реализуемо.

Она выслушала мнения участников встречи о ситуации в Азербайджане и обменялась с ними мнениями. Turan сообщает, что сегодня Анн Линден отбывает в Ереван, где завтра проведет аналогичные переговоры с руководством Армении и гражданским обществом.