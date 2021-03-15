Понедельник, 15 Марта 2021 19:37

АрмИнфо. Общественные деятели Франции вновь требуют от Азербайджана освободить всех армянских военнопленных.

Так, в открытом письме, подписанном несколькими десятками именитых деятелей культуры, политики, науки и других сфер, отмечается, что прошло уже более четырёх месяцев после подписания Арменией, Азербайджаном и Россией соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, однако, бакинский режим по-прежнему отказывается выполнять одно из основных гуманитарных положений - освобождение военнопленных.

"По оценкам, количество тех, кто все еще содержится в тюрьмах этой петродиктатуры, составляет около двухсот человек. На пресс-конференции 26 февраля президент Ильхам Алиев заявил, что считает этих задержанных "террористами" на том основании, что их задержание произошло после 9 ноября", - отмечают общественные деятели, напоминая, что оказавшиеся в азербайджанском плену армяне оказались в ловушке под Гадрутом после подписания документа, и угодили в плен.

При этом в письме подчеркивается, что таким образом глава азербайджанского государства грубо нарушает взятые обязательства по заявлению, что в свою очередь разрушает всякую надежду на возвращение к нормальной жизни того, что осталось от армянского народа на его исконных землях, спустя сто лет после геноцида 1915 года.

Напомнив о грубых попираниях прав человека, военных преступлениях, бесчеловечном обращении с армянами на протяжении всей широкомасштабной азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха, французские общественные деятели, подписавшиеся под письмом призвали Францию, как одну из стран сопредседателя Минской группы, отвечающую за переговоры по мирному урегулированию конфликта, использовать все свои полномочия для освобождения армянских военнопленных.

"Если эта группа, уполномоченная ОБСЕ, не смогла предотвратить войну или защитить жертв, пусть она, по крайней мере, обеспечит соблюдение этого гуманитарного положения о прекращении огня. Проблема, которая, как представляется, является предпосылкой для установления мира путем переговоров, условием верховенства закона над насилием в этом регионе, от которого нельзя отказываться в пользу закона тоталитаризма, пантюркизма и варварства", - отмечается в письме, которое приводит издание lepoint.fr.

Под письмом подписались актеры Саймон Абкарян, Ариан Аскарид, Серж Аведикян, журналист Моник Атлан, бывший президент организации "Врачи без границ" Жак Берес, французский политик левого толка, депутат Национального собрания Франции от 11-го округа департамента Сен-Сен-Дени Клементин Отэн, член Сената Франции по Эндр-и- Луаре Серж Бабари, сенатор от Буш-дю-Рон Жереми Баки, сенатор от Вар Жан Бачки, сенатор от Валь-д'Уаз Арно Базен, доктор Жан Бекуш и еще несколько десятков деятелей (в общей сложности около 150 деятелей).