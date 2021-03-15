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АрмИнфо.В Ереване открылся сквер имении народного артиста СССР, известного мима, клоуна, писателя и театрального режиссера Леонида Енгибаряна.
Как сообщает пресс-служба мэрии Еревана, сквер открыли сегодня, в день рождения Енгибаряна рядом со зданием Ереванского цирка. Спустя более десяти лет, в связи со строительством нового здания цирка, статуя артиста вернулась на свое место. На церемонии открытия сквера присутствовали ереванцы, ценящие искусство Енгибаряна, а также мэр Еревана Айк Марутян.
|Левон Тер-Петросян назвал свой вариант выхода из кризиса в Армении
|ЕС запустил в Армении программу по охране экосистемы озера Севан
|Действующий председатель ОБСЕ за восстановление отношений между Азербайджаном и Арменией
|Общественные деятели Франции вновь требуют от Азербайджана освободить всех армянских военнопленных
|В Ереване открылся сквер имении Леонида Енгибаряна
|Вазген Манукян: Проведение внеочередных выборов при нынешних властях должно быть предотвращено любой ценой
|Азербайджан продолжает искусственно затягивать процесс возвращения армянских пленных и военнопленных
|Дипломат МИД Германии призвал Армению и Азербайджан взаимодействовать с МККК по вопросу военнопленных
|Рубен Варданян: Не нужно ждать спасителя, пришло время опуститься на землю
|Замминистра обороны: Армения в любой момент должна быть готова к новой войне
|В центральном отделении «Айпост» в Иджеване открылся Единый офис общественных услуг
|Глава САР: Сегодня в армянском сообществе всё громче звучат призывы к денонсации Московского и Карского договоров
|ВС Азербайджана приступила к оперативно-тактическим учениям
|Вопрос отмены в Армении режима военного положения не получил положительного заключения парламентской комиссии
|Сроки контрактной службы в вооруженных силах Армении могут быть продлены
|SIPRI: В последние годы Армения и Азербайджан наращивали свой военный потенциал
|Прогноз: Взвинчивать ставки и дальше не в интересах Анкары и Баку
|Фонд: Сообщения о хищении из фонда "Айастан" $8 млн наличными не соответствуют действительности
|Замминистра: С точки зрения безопасности нет каких-либо серьезных беспокойств по поводу ситуации в районе города Капан
|Правительство РА готовит всеобъемлющий пакет законопроектов, направленный на урегулирование вопросов с отпуском военнослужащих
|В Армении есть закрытые дороги, на КПП "Верхний Ларс" скопилось 455 грузовых автомобилей
|У монастыря Дадиванк новый смотритель и настоятель
|В Армении температура воздуха постепенно повысится на 12-15 градусов
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 10 человек
|Алиев заявил о готовности Баку к открытию коммуникаций с Ереваном
|Freedom House: Власти Армении должны обеспечить беспрепятственное функционирование демократических и правозащитных институтов
|Президент и премьер обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|ЕСПЧ направил уведомление в Комитет министров СЕ по вопросу армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном
|Армян Татоян обвинил власти Армении в попытке ограничить деятельность Омбудсмена
|Царукян: Для спасения ситуации в Армении необходимо как можно скорее провести внеочередные парламентские выборы
|В Армении число инфицированных коронавирусом подходит к отметке 180 тыс. человек
|Lydian Armenia вынуждена отреагировать на очередную нелепость в азербайджанской прессы
|Секретарь Совбеза: Арцах будет армянским субъектом и никогда не будет частью Азербайджана
|Армен Саркисян встретится с Николом Пашиняном
|Политолог Степан Григорян публично извинился перед генералом Хачатуровым
|Главы МИД Армении и Австрии обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе после турецко-азербайджанской агрессии
|На территории Армении есть ряд закрытых дорог
|Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента
|Левон Тер-Петросян высоко оценивает платформу Армена Саркисяна по поиску компромиссов
|Ара Айвазян о внутриполитической ситуации в Армении, азербайджано-турецкой агрессии и первопричине карабахского конфликта
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Конверс Банк. Кредитование малого и среднего бизнеса стало более привлекательным
|Председатель Союза добровольцев <Еркрапа> призвал граждан к единству
|Клаар: ЕС изучает возможности участия в восстановлении отношений между Арменией и Азербайджаном
|Прогноз: Подавление России в зонах ее влияния ведет к "армянским" инициативам США
|Прогноз: США окажут давление на Турцию и Азербайджан
|Правительство подкупает госчиновников существенным расширением соцпакета за счет налогоплательщиков
|В Москве заверяют: Баку и Ереван демонстрируют конструктивный подход в рамках трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров
|Минобрнауки РА: Победители республиканской олимпиады получат именные стипендии
|СЕ: Предусмотренные меры по предотвращению языка вражды не должны стать инструментом по ограничению свободы слова и критики
|Землетрясение в турецком городе Игдыр ощущалось и в Армении
|Анкара раскритиковала решение суда Лос-Анджелеса о досрочном освобождении из тюрьмы бойца "АСАЛА" Хампига Сасуняна
|В 2021 году ЮКЖД обновит подвижной состав для пассажирских перевозок
|В Армении подтверждено 818 новых случаев заболевания коронавирусом, 277 человек выздоровели, 4 скончались
|На КПП "Верхний Ларс" скопилось более 500 грузовиков
|ГНКО: В Армении бушуют метели, многие дороги закрыты
|Главы МИД Армении и ОАЭ наметили направления развития двустороннего сотрудничества
|HALO Trust опровергает слухи о передаче турецкой стороне карт заминированных участков Арцаха
|Министр обороны Армении и Посол Китая в РА обсудили направления развития дальнейшего сотрудничества
|Валентина Матвиенко представлена к почетной медали армянского парламента
|Читать больше
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