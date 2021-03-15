Понедельник, 15 Марта 2021 19:31

АрмИнфо.Кандидата в премьер-министры РА от Движения по спасению Родины Вазген Манукян перечисли три предлагаемых варианта выхода из кризиса, в котором оказалась сегодня Армения.

Так, в заявлении Манукяна, поступившем в АрмИнфо отмечается, что Армения, пережив позорную и катастрофическую капитуляцию, сейчас стоит на пороге новой катастрофы - углубляющегося кризиса безопасности, политического, социально-экономического и системного кризиса.

По его словам, первый вариант выхода их кризиса, предлагаемый Движением по спасению Родины, который в частности предполагает посредством демонстраций и актов неповиновения сформировать общенациональное движение, вынудив это правительство уйти. Затем, через Национальное собрание избрать нового премьер-министра, который не будет из правящей силы, сформирует временное правительство, стабилизирует ситуацию в стране, через год проведет честные парламентские выборы, в которых не будет участвовать и затем оставит власть.

Второй вариант, по словам Манукяна, и который предпочитает значительная часть населения страны - армия берет власть в свои руки, формируя временную администрацию, а через некоторое время проходят парламентские выборы. "Или то же самое происходит во время народного восстания. Этот вариант считается опасным на том основании, что временное правительство, сформированное таким образом, будет восприниматься внешним миром как нелегитимное. Думаю, в данном случае опасность преувеличена, тем более что предлагается временный период, после которого состоятся парламентские выборы. Не может быть более опасной ситуации, чем нынешняя. В это время мы будем сотрудничать с нашими естественными союзниками, а наши враги будут настороже", - отметил Манукян.

А третий вариант, продолжил оппозиционный кандидат, тот, который предлагает правительство Армении (не говоря уже о том, что это предложение, скорее всего, представляет собой политическую игру, а не жизнеспособный вариант), а именно поспешно провести внеочередные парламентские выборы при Николе Пашиняне (или формально кого-нибудь из его команды назначить премьер-министром).

"Это самый опасный вариант, который нанесет Армении большой удар и значительно усугубит позор капитуляции. Проведение выборов в состоянии хаоса, раскола, внешней угрозы абсурдно и не только не выведет нашу страну из этой ситуации, но и еще больше усугубит ее. Для того, чтобы остановить пагубные для государства процессы, необходимо добиться смещения действующих властей.

Не стоит забывать, что власть в Армении всегда воспроизводилась через выборы. Оппозиция так ни разу и не пришла к власти путем выборов (даже на выборах 2018 года, поскольку Никол Пашинян в то время уже был премьер-министром)", - подчеркнул Манукян.

В этой связи кандидат от Движения по спасению Родины напомнил о секрете воспроизводства власти: силовые рычаги; финансовые ресурсы, как государственные, так и личные; наличие у властей возможностей фальсифицировать результаты выборов и силой удержать власть.

По его словам, при нынешних властях все условия есть для того, чтобы реализовать все это наихудшим образом. "Но есть то, чего раньше не было - вмешательство внешних сил. Наша сегодняшняя борьба ведется не только против этих властей, но в большей степени против властей, через которых мощные иностранные силы, контролирующие Армению, имеют широкую шпионскую сеть в нашей стране, а также пропагандистскую сеть, манипулирующую народом и уже доказавшую свою эффективность. В таких условиях наивно полагать, что на выборах победит оппозиция.

Не случайно, что мы предлагаем провести выборы в течение года. За это время мы должны освободить нашу страну от шпионской сети, а также вынудить премьер-министра временного Правительства не участвовать в выборах, чтобы исключить возможность злоупотребления рычагами власти", - заверил он.

Вместе с тем он еще раз подчеркнул, что проведение выборов при Николе Пашиняне или его формальном преемнике приведет к ужасным последствиям - будет воспроизведена та же власть; Армения продолжит находиться под внешним влиянием; все потери, которые страны понесла в результате войны и продолжает нести, будут легитимированы.

"Только тот факт, что нынешняя власть может провести выборы, уже узаконит наши поражение и потери. Следовательно, проведение внеочередных выборов при нынешних властях должно быть предотвращено любой ценой. Если все же власти пойдут на этот шаг и объявят о выборах, то они должны быть отстранены до начала предвыборного процесса", - резюмировал Манукян.

Стоит заметить, что сегодня глава партии <Просвещенная Армения>, руководитель ее парламентской фракции Эдмон Марукян в беседе с журналистами заявил, что выборы в республике должны быть завершены до 1 июня, следовательно, процесс роспуска парламента необходимо начать в ближайшие десять дней. Сроки важны, продолжил Марукян, поскольку кризис настолько глубок, что его нужно разрешить быстро, а быстрее всего выборы могут пройти в мае и завершиться 1 июня.

"Если сейчас парламент будет распущен, мы с радостью пойдем на этот процесс, если нет, то эта тема закрыта, мы перейдем к следующим вопросам", - отметил он, добавив, что их партия готова пойти на выборы и со старым Избирательным кодексом. Он добавил, что практически все политические силы в стране готовятся к внеочередным выборам, поэтому консенсус по выборам уже есть.