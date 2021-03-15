Понедельник, 15 Марта 2021 17:39

АрмИнфо.Азербайджан продолжает искусственно затягивать процесс возвращения армянских пленных и военнопленных.

Так, министр иностранных дел Ар Джейхун Байрамов на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде в очередной раз заявил о том, что Азербайджан в соответствии со своими обязательствами якобы передал Армении всех военнопленных.

"Позиция азербайджанского государства в этом вопросе очень открытая и ясная. Мы в соответствии с трехсторонним заявлением передали армянской стороне всех военнопленные, взятых во время военных действий (в Карабахе) и до их начала", - сказал азербайджанский министр, передает ТАСС.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан начал передавать военнопленных раньше, чем это сделала Армения, еще в ходе боевых действий.

Касаясь удерживаемых в настоящее время азербайджанской стороной армянских военнослужащих, глава МИД подчеркнул, что они не считаются военнопленными, так как были задержаны не во время военных действий. "Эти люди были задержаны значительно позднее завершения боевых действий и подписания трехстороннего заявления, а точнее, 26 ноября 2020 года. Они были призваны из Ширакской области Армении и переброшены в Карабах, совершили преступления, в результате которых погибли азербайджанские военнослужащие и гражданские лица. Следствие действия в отношении них продолжаются", - добавил министр.

Заметим, что согласно армянским правозащитником, Азербайджан продолжает удерживать несколько сот армянских пленных и военнопленных. Власти АР официально подтвердили удерживание 62 добровольцев из Ширакской области РА, которые были захвачены в плен поле подписания трехстороннего соглашения.