Понедельник, 15 Марта 2021 17:10

АрмИнфо.Боевые действия в Нагорном Карабахе закончились, но раны все еще открыты. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал Государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот.

"Армения и Азербайджан должны сотрудничать с МККК в условиях полной прозрачности по вопросам военнопленных и пропавших без вести. Прочный мир + примирение требует политического решения под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - убежден Рот.

Заметим, что в эти дни в регионе находится действующий председатель ОБСЕ Анн Линде. Сегодня Линде провела переговоры в Баку, завтра запланированы ее встречи с руководством Армении. В числе ключевых вопросов повестки визита действующего председателя Организации в

регион - ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта и продолжение мирного процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Несмотря на то, что прошло более 4 месяцев после подписания соглашения о полном прекращении боевых действий в зоне карабахского конфликта, вопрос военнопленных по- прежнему не решен. Азербайджан всячески затягивает процесс возвращения армянских пленных и заложников, пытаясь выторговать политические дивиденды.