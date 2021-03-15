Понедельник, 15 Марта 2021 14:23

АрмИнфо. Сегодня в армянском сообществе всё громче звучат призывы к денонсации Московского и Карского договоров. Об этом в Москве на международной конференции "Геноцид и Первая мировая война. Международные договоры. Исторические параллели", приуроченой к 100-летней дате подписания Московского договора (16 марта 1921 г.) заявил президент САР Ара Абрамян.

Как сообщает пресс-служба Союза армян России, Абрамян в ходе своего выступления констатировал, что конференция проходит в знаменательное время: накануне столетия Московского договора.

"100 лет назад были подписаны соглашения, определившие границы в Закавказском регионе. К сожалению, тогда Армения потеряла тридцать процентов своей территории, в том числе и один из самых важных наших символов - гору Арарат. Наша конференция проходит на фоне очень сложных - порой драматичных - событий в регионе. Армянский народ и государственность сталкивается с тяжёлыми испытаниями и вызовами, - как будто мы вновь переживаем события столетней давности. Вопросы границ и сохранения армянской идентичности вновь стали актуальны.

Сегодня в армянском сообществе всё громче звучат призывы к денонсации Московского и Карского договоров. Вместе с тем, в наши дни, на наших глазах происходит новая, не менее драматичная перекройка границ, и делается это без опоры на международные договоры и без оглядки на последствия таких действий. Сейчас мы чувствуем огромную ответственность за происходящее: нужно сделать всё для того, чтобы спустя сто лет наши потомки не вспоминали с горечью наше время и не требовали пересмотра сегодняшних действий", - сказал глава САР.

Вместе с тем он констатировал, что армяне не понаслышке знают, как дорого обходятся народам исторические ошибки их лидеров, попытки переписать историю, предать забвению память о нашем героическом прошлом, поставить под сомнение проверенную веками российско-армянскую дружбу и братство, получившее ещё одно доказательство во время Второй Карабахской войны. По словам Абрамяна, очевидно, что во многом благодаря участию России было остановлено жестокое кровопролитие.

"Поэтому, символом мира и гарантом безопасности в регионе сегодня является именно российский миротворец. К сожалению, сегодня мы повсеместно сталкиваемся с попытками фальсификации истории. На Западе пытаются переписать историю России, а Азербайджан занят тем же в отношении Армении. В наши дни, он не только разрушает памятники в Арцахе, свидетельствующие о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны, например, памятник, установленный в Шуши Нельсону Степаняну - дважды Герою Советского Союза, но и делает всё для того, чтобы осквернить славные страницы истории армянского народа", - сказал он.

В тоже время глава САР сообщил, что недавно направил официальный запрос в министерство просвещения Российской Федерации в связи с информацией о том, что по требованию Баку делаются попытки переписать российские учебники по истории, убрать из них исторические названия Армении и тому подобное.

"Нашу озабоченность разделяют представители научных кругов и общественности. Но пришло время дать этому и политическую оценку. "Мы никому ничего не должны доказывать и должны сделать всё, чтобы эта правда не забывалась", - это слова президента России Владимира Владимировича Путина о попытках некоторых стран переписать историю.

С ним трудно не согласиться. Именно с этой целью, - с целью

сохранения исторической памяти, традиций, объективной информации мы

проводим сегодняшнюю встречу, на которой присутствуют учёные,

историки, политологи, политики, общественные деятели, журналисты,

студенты, руководители более 50 региональных отделений Союза армян России", - сказал Абрамян.

При этом он проинформировал, что по итогам конференции в сентябре этого года САР созовёт в Ереване Международную правовую конференцию, с участием экспертов с целью юридической оценки Московского, Карского и других договоров и возможности их пересмотра с учётом сегодняшних геополитических реалий.

Мероприятие проводилось Общероссийской общественной организацией <Союз армян России> при поддержке Правительства Москвы.