Понедельник, 15 Марта 2021 14:20

АрмИнфо. Сроки контрактной службы в вооруженных силах Армении могут быть продлены. Комиссия по вопросам обороны и безопасности Национального Собрания РА на заседании 15 марта в первом чтении вынесла положительное заключение по представленным фракцией "Просвещенная Армения" поправкам в законе "О воинской службе и статусе военнослужащего".

По словам главы фракции Эдмона Марукяна, в настоящее время срок контрактной службы в ВС страны ограничено 45 годами. Новой

инициативой предлагается продлить этот срок до 63 лет. При этом, учитываться будут такие факторы, как физическая подготовленность, состояние здоровья и др. Марукян заметил, что зачастую уволенные в запас по достижении возраста военнослужащие жалуются на имеющиеся ограничения, которые приводят к напряжению на рынке труда , а зачастую и к эмиграции. Между тем, люди полны сил и готовы к продолжению службы.

Между тем, у правительства по данному вопросу возникли некоторые возражения. По словам заместителя министра обороны РА Армана

Саркисяна, правительство готовит соответствующий пакет

законодательных инициатив, которыми предусмотрено несколько повысить

возрастной порог, но не до 63 лет. При заключении договоров с

контрактниками учитываются такие показатели, как состояние здоровья,

физическая готовность, реализация кадровой политики и продвижение по службе, боевая готовность подразделений. Заместитель министра напомнил также о сформированном кадровом резерве. Кроме того, при оборонном ведомстве действует комиссия, которая при ходатайстве командования может разрешить продление контракта с военнослужащим еще на 10 лет.

Тем не менее, парламентская комиссия вынесла положительное заключение по представленному законопроекту, рекомендовав НС обсудить

его на пленарном заседании в первом чтении. К этому времени по итогам обсуждений не исключено, что предложенный порог в 63 года

будет несколько снижен.