Понедельник, 15 Марта 2021 14:19

АрмИнфо. В последние годы Армения и Азербайджан наращивали свой военный потенциал за счет импорта вооружений. Об этом говорится в новом отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

При этом в документе подчеркивается, что в 2016-20 на Россию пришлось 94% армянского импорта вооружений, в то время как 64% азербайджанского импорта вооружений пришлось на Израиль.

В целом, согласно отчету, после многих лет быстрого роста объем международных поставок оружия стабилизировался - наибольший рост импорта вооружений наблюдался в станах Ближнего Востока. Так, согласно отчету, в 2016-20 объем международных поставок основных видов обычных вооружений оставался на том же уровне, что и в 2011-

15.

Значительное увеличение объема поставок тремя из пяти крупнейших экспортеров оружия - США, Францией и Германией - было в значительной степени компенсировано сокращением экспорта оружия из России и Китая. Согласно новым данным о поставках оружия, опубликованным сегодня Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), доступным на сайте www.sipri.org, импорт оружия в страны Ближнего Востока вырос на 25%, главным образом за счет роста импорта в Саудовской Аравии (+61%), Египте (+136%) и Катаре (+361%).

В 2016-20 объем международных поставок вооружений не увеличился по сравнению с предыдущей пятилеткой - впервые с 2001-2005. Однако объем международных поставок оружия оставался близким к самому высокому уровню с момента окончания холодной войны.

"Пока рано говорить о том, закончился ли период быстрого роста объема поставок оружия, который наблюдался в течение последних двух десятилетий. Например, экономические последствия пандемии Covid-19 могут привести к тому, что некоторые страны пересмотрят свою политику в отношении импорта вооружений в ближайшие годы. В то же время, даже в разгар пандемии в 2020 году, несколько стран подписали крупные контракты на закупку оружия", - отмечает старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Питер Веземан.

В 2016-20 Соединенные Штаты Америки оставались крупнейшим экспортером вооружений в мире. Доля США в мировом объеме экспорта вооружений возросла c 32% в 2011-15 до 37% в 2016-20. Поставки вооружений осуществлялись в 96 стран, т. е. география поставок была шире, чем у любого другого поставщика. Почти половина (47%) поставок оружия США приходилась на страны Ближнего Востока. На одну только Саудовскую Аравию приходилось 24% общего объема экспорта вооружений США. 15- процентный рост экспорта оружия из США в период с 2011-15 по 2016-20 еще больше увеличил разрыв между США и Россией, вторым по величине экспортером оружия.

В 2016-20 третий и четвертый по величине экспортеры - Франция и Германия - также значительно увечили объемы экспорта. В 2016-20 экспорт основных видов вооружений из Франции увеличился на 44% по сравнению с 2011-15. В 2016-20 доля Франции в мировом объеме экспорта вооружений составила 8.2%. 59% французского экспорта вооружений пришлось на Индию, Египет и Катар.

В 2016-20 объем экспорта вооружений Германии вырос на 21% по сравнению с 2011-15. На долю Германии приходилось 5.5% совокупного мирового объема экспорта. Основными покупателями немецкого оружия были Южная Корея, Алжир и Египет.

Падение объема экспорта вооружений наблюдалось в России и Китае. В 2016-20 доля России в совокупном мировом экспорте вооружений составила 20%. В 2016-20 объем российского экспорта вооружений упал на 22% по сравнению с 2011-15 (т.е. примерно до уровня 2006-2010 годов). Основная часть - около 90 % - этого снижения была связана с падением экспорта вооружений в Индию - на 53%.

'В 2016-20 Россия существенно увеличила поставки оружия в Китай, Алжир и Египет, но это не смогло компенсировать значительное снижение экспорта вооружений в Индию. Несмотря на то, что Россия недавно заключила новые крупные контракты на поставки вооружений с рядом стран и что российский экспорт, вероятно, снова будет постепенно увеличиваться в ближайшие годы, Россия сталкивается с острой конкуренцией со стороны CША в большинстве регионов', - отмечает исследователь Программы вооружений и военных расходов SIPRI Александра Куимова.

В 2016-20 экспорт вооружений из Китая, пятого по величине экспортера оружия в мире, снизился на 7.8% по сравнению с 2011-15. Доля Китая в совокупном мировом экспорте вооружений составила 5.2%. Пакистан, Бангладеш и Алжир были крупнейшими получателями китайского оружия.

Наибольший рост импорта оружия наблюдался в странах Ближнего Востока. В 2016-20 страны Ближнего Востока импортировали на 25% больше оружия, чем в 2011-15. Это отражает стратегическое соперничество между несколькими государствами региона Персидского залива.

В 2016-20 импорт оружия в Турцию упал на 59%. Одним из основных факторов стало прекращение поставок американских боевых самолетов F-35 в страну в 2019 году после того, как Турция импортировала российские системы ПВО. Турция также увеличивает внутреннее производство вооружений, чтобы уменьшить свою зависимость от импорта.

При этом Азия и Океания была крупнейшим регионом-импортером основных видов обычных вооружений, на который приходилось 42% мирового импорта. Индия, Австралия, Китай, Южная Корея и Пакистан были крупнейшими импортерами в регионе. В 2016-20 японский импорт вооружений увеличился на 124%. Несмотря на то, что объем импорта вооружений в Тайвань в 2016-20 был ниже, чем в 2011-15, в 2019 году Тайвань разместил несколько крупных заказов на закупку оружия из США, в том числе на боевые самолеты.

В 2016-20 индийский импорт оружия снизился на 33% по сравнению с 2011-15. Среди крупнейших поставщиков оружия в Индию, больше всех пострадала Россия, хотя объем импорта американского оружия в Индию также упал на 46%. Падение объема импорта оружия в Индию, по всей видимости, произошло в основном из-за сложности процессов закупок вооружений в Индии в сочетании с попыткой снизить зависимость от российского оружия. В ближайшие годы Индия планирует крупномасштабный импорт оружия от нескольких поставщиков.

База данных SIPRI по поставкам оружия - единственный общедоступный ресурс, который предоставляет последовательную информацию о международных поставках основных видов обычных вооружений (включая продажи, военную помощь и лицензии на выпуск продукции) государствам, международным организациям и негосударственным группам с 1950 года.