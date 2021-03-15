Понедельник, 15 Марта 2021 14:17

АрмИнфо.15 марта в онлайн режиме состоится заседание попечительского совета Всеармянского фонда "Айастан", на котором будут обсуждены текущие вопросы и приняты решения. По итогам собрания фонд опубликует итоговое сообщение, говорится в сообщении структуры.

В то же время, источник указывает на продолжающуюся кампанию по дискредитации фонда "Айастан", призывая не верить распространенной

дезинформации, порочащей хорошую репутацию фонда. В частности, информация о том, что международный аудит не подтвердил расходы, представленные в фонд Минфином Армении, является нонсенсом, поскольку международный аудит еще не закончен. Другое утверждение о том, что из фонда было присвоено $8 млн наличными, является ложной информацией.

"Фонд продолжает свою деятельность на благо Армении, Арцаха и диаспоры", - говорится в сообщении структуры.