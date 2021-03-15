Понедельник, 15 Марта 2021 14:16

АрмИнфо. С точки зрения безопасности нет каких-либо серьезных беспокойств по поводу ситуации в районе армянского города Капан. Об этом 15 марта журналистам заявил заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян, комментируя появившееся в социальных сетях видео, в котором говорится о неудовлетворительных условиях несения службы в данном районе и странных приказах командования.

Заместитель министра обороны РА отметил, что Министерство обороны и Генеральный штаб делают все необходимое для улучшения условий службы военнослужащих, обеспечения гарантий безопасности Армении и Арцаха. Это, по словам Саркисяна, текущие работы, которые проводятся в ежедневном режиме.

Что касается видео, то, как заметил замминистра, военная полиция проводит исследования и готовит необходимые материалы. Арман Саркисян исключил возможности преследований военнослужащих, опубликовавших видеоматериал. Он заметил, что на любые сообщения, касающиеся армии, должны проводиться соответствующие исследования, и начинаться они должны с человека, их опубликовавшего, чтобы получить дополнительные сведения. Замминистра констатировал, что проблемы в армии, конечно, имеют место, но высшее руководство Министерства обороны занимается этим вопросом в ежедневном режиме.

Он также заверил, что ни 126 боевая позиция, ни какой либо другой оборонительный пункт не будет сдан, несмотря на некоторые геополитические развития, обусловленные итогами войны. "Министерство обороны и Генеральный штаб контролируют ситуацию, а любые сообщения и действия, ставящие под сомнение боеспособности вооруженных сил, никоим образом не приносит пользы", - заметил замминистра обороны РА.

Напомним, что ранее сегодня советник генпрокурора по связям со СМИ Гор Абрамян на своей странице в Facebook сообщил, что в социальных сетях активно распространяется видео о ситуации на боевом опорном пункте ВС РА на участке, прилегающем к городу Капану, в котором военнослужащие утверждают, что им даны некоторые приказы или поручения. По поручению военного прокурора Горисского гарнизона Айка Маркаряна в связи с данным видеоматериалом в Отделении военной полиции Капана Минобороны РА в уголовно-процессуальном порядке готовятся материалы - с целью проверки условий несения службы, организационных аспектов, проверки наличия очевидно преступного подхода и, тем самым, разрешения проблем.

Отметим, что в видеоролике командир опорного пункта, размещенного у Зангеланского моста, в пределах видимости от азербайджанских постов, заявляет о неудовлетворительных условиях службы и опасениях военнослужащих. Постовые опасаются, что эту позицию придется сдать врагу: "с тех пор как мы здесь служим, нам говорят - этот пост не удержим, его придется сдать". "Холодно, на палатке не работает "молния", греться нам негде, постовые спят при минус 15... Кухни нет, воды нет, нам не дают фонарей, прожекторов, раций, зарядочников для телефона, ничего...Еще утром нам сказали: оставьте позиции, выходите без оружия, снимите магазины и выходите на посты. Так нельзя, здесь кругом турки", - рассказали военнослужащие на камеру. Военнослужащие жалуются, что ни Военная полиция, ни СНБ Армении не работают на этом участке.