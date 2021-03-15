Понедельник, 15 Марта 2021 14:14

АрмИнфо. Правительство Армении готовит всеобъемлющий пакет законопроектов, направленный, в том числе, на урегулирование вопросов, связанных с отпуском военнослужащих.

Об этом 15 марта на заседании парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности заявил заместитель министра обороны РА Арман Саркисян, представивший позицию исполнительного органа по законопроекту фракции "Просвещенная Армения" о внесении поправок в закон "О воинской службе и статусе военнослужащего".

Как отметил на заседании комиссии депутат фракции "Просвещенная Армения" Тарон Симонян, еще в июле 2018 года Конституционный суд

страны признал антиконституционным положение законодательства, согласно которому компенсации за неиспользованный военнослужащими

отпуск подлежат лица, отслужившие более двух лет. Тогда, в 2018 году КС отдал три месяца на приведение действующего закона в

соответствие с Основным законом страны, однако прошло уже три года, а воз, как говорится, и ныне там. Теперь предлагается компенсировать все неиспользованные отпуска военнослужащих. Кроме того, компенсации подлежат также неиспользованные отпуска демобилизованных

военнослужащих. Депутат заметил, что в настоящее время имеются судебные решения, которыми, по сути, подтверждаются приведенные авторами законопроекта обоснования. При этом, документ не будет

иметь обратной силы, но при наличии судебного решения государство обязано будет компенсировать отпуска военнослужащих. Депутат

добавил, что с учетом возможных крупных расходов со стороны госбюджета можно будет заключить отдельный договор с военнослужащим

на предмет постепенного погашения компенсационных затрат. Отказ же от принятия законопроекта может привести к тому, что военные начнут массово подавать иски в суд, на рассмотрение которых уйдет 2-3 года, и с учетом затрат на адвокатов и другие судебные издержки , сумма

компенсаций за эти 2-3 года может возрасти многократно.

Однако, как заметил замминистра обороны Арман Саркисян, в настоящее время Министерство юстиции РА разработало проект всеобъемлющего

документа, которыми регулируются все вопросы, связанные, в том числе, с отпуском военнослужащих. Он призвал воздержаться от принятия поправок до представления правительственного законопроекта.

В итоге, члены комиссии проголосовали против включения законопроекта в большую повестку парламента.