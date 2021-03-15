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 Понедельник, 15 Марта 2021 13:09

Казахстанская делегация проводит торгово-экономические переговоры в Бишкеке

Казахстанская делегация проводит торгово-экономические переговоры в Бишкеке

АрмИнфо. По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева правительственная делегация во главе с Министром торговли и интеграции Бахытом Султановым провела ряд встреч с правительством Кыргызской Республики.  

Вопросы торгово-экономического сотрудничества были обсуждены на переговорах с Вице-Премьер-министром – Министром экономики и финансов КР Улукбеком  Кармышаковым.

«Договоренности, достигнутые в рамках состоявшегося в начале марта первого официального визита Президента Кыргызской Республики в Казахстан, определили горизонты дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами. Мы настроены на конструктивную совместную работу для выработки и реализации новых инициатив, представляющих взаимный интерес», - сообщил глава казахстанской делегации Бахыт Султанов.

Стороны отметили необходимость консолидации усилий для восстановления объемов взаимной торговли, сократившихся в результате карантинных запретов в 2020 году, и дальнейшего наращивания товарооборота до $1 млрд. в ближайшее время. 

«Мы считаем задачу по наращиванию товарооборота выполнимой в краткосрочной перспективе», - сказал руководитель казахстанской делегации.

Министр Султанов представил кыргызской стороне  перечень из 190 товарных позиций на сумму более $ 230 млн. в таких отраслях как машиностроение, металлургия, пищевая отрасль, строительные материалы, химическая продукция и другие.

В частности, в настоящее время у мэрии Бишкека есть заинтересованность в закупке спецтехники и автобусов. Казахстан, как страна, уже экспортирующая на кыргызский рынок продукцию автопрома, готова обеспечить поставку в Бишкек требуемые партии техники и автобусов (производство ТОО «СарыаркаАвтоПром»).

Кроме того, Казахстан выразил заинтересованность в возобновлении переговоров о поставке легких вертолетов «Airbus» с возможностью установки медицинского оборудования для МЧС Кыргызстана.  (Соответствующий меморандум о партнерстве между МЧС КР и ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» и рассмотрению возможности приобретения авиационной техники и проведении обучения для летно-технического состава был подписан в 2018 году).

Большие возможности для наращивания товарооборота дает промышленная кооперация.

Казахстанская делегация предложила Бишкеку «начать предметную работу для создания совместных предприятий по производству и переработке фруктов и овощей, молочной продукции», а также расширить функционал будущего Торгово-логистического центра, предусмотрев возможность создания объектов промышленной кооперации.

При этом синхронизация товаропроводящих потоков Казахстана и Кыргызстана позволит двум странам насытить собственные рынки в период межсезонья и обеспечить беспрепятственный переток товаров при экспорте на рынки третьих стран.

Важной темой переговоров стали барьеры во взаимной торговле, тормозящие расширение товарооборота.

В частности, применение кыргызской стороной механизма «минимального уровня контрольных цен» (МУКЦ) на товары, ввозимые с территорий государств-членов ЕАЭС.  МУКЦ решением Совета Евразийской экономической комиссии был классифицирован как барьер. Данный механизм служит существенным барьером в достижении цели, поставленной главами двух государств по увеличению товарооборота до $1 млрд., поскольку ставит товары традиционного казахстанского экспорта в неравные условия на рынке.

Справочно: механизм МУКЦ распространяется на: уголь, портландцемент и пищевые (мука, сахар, рис, рис дробленный, яйцо, пиво, масло маргарин макароны, масло подсолнечное, гречиха). Бахыт Султанов призвал кыргызскую сторону соблюдать правила Евразийского экономического союза и принять меры к устранению данного барьера в ближайшие сроки.

Казахстанская делегация также подняла вопрос торговли отдельными видами товаров (шкуры и шерсть, лом черных и цветных металлов и изделия из них), в отношении которых у РК имеются экспортные пошлины или ограничения на экспорт в третьи страны.

 

Стороны договорились включить данные вопросы в повестку очередного заседания казахстанско-кыргызского Межправительственного совета (МПС), которое запланировано на начало апреля.

Сопредседатели МПС (Сопредседателем с казахстанской стороны на МПС является Премьер-Министр РК, с кыргызской – Премьер-Министр КР) также примут участие в торжественном открытии реконструированного пункта пропуска «Кордай – Акжол»

Справочно: реконструкция ПП «Кордай» позволит увеличить пассажиропоток с 6 тыс. до 25 тыс. человек и автотранспортных средств с 1 тыс. до 2,5 тыс. в сутки. А также сыграет положительную роль в увеличении приграничной торговли двух стран.


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