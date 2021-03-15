Понедельник, 15 Марта 2021 11:24

АрмИнфо. По положению на утро 15 марта в Армении есть закрытые автомобильные дороги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

В частности, как отмечает источник, закрыта автодорога Берд-Чамбарак Тавушской области и автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области. Перевал Варденяц закрыт для проезда грузовиков с прицепом, для других транспортных средств он труднопроходим. Также труднопроходима для проезда грузовиков с прицепом дорога Джермук -Гндеваз Вайоц Дзорской области. На межобщинных дорогах Сюникской области, автодорогах Берд-Чамбарак Тавушской области и Сараван- Зангер Вайоц Дзорской области местами наблюдается гололедица.

Согласно сообщению департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ по Северной

Осетии, автодорога Степацминда- Ларс открыта для проезда автотранспортных средств, с российской стороны наблюдается скопление 455 грузовых машин.