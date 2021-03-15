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 Понедельник, 15 Марта 2021 11:23
Марианна Мкртчян

У монастыря Дадиванк новый смотритель и настоятель

У монастыря Дадиванк новый смотритель и настоятель

АрмИнфо. У монастыря Дадиванк новый смотритель и настоятель.

Так, согласно сообщению пресс-канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, решением Католикоса всех армян Гарегина Второго отец Мхитар Григорян временно по совместительству призван на службу в Арцахскую епархию ААЦ настоятелем Дадиванка.

Преподобный Нерсес Арутюнян освобожден от обязательств в епархии ААЦ в Египте  и назначен смотрителем Дадиванка Арцахской епархии.

Продолжит свою службу в Дадиванке и диакон Манвел Саркисян, оставив

свои обязанности Духовного лидера в Вооруженных силах РА.

Дадиванк- армянский монастырь XII-XIII вв., является одним из

крупнейших монастырских комплексов средневековой Армении. Расположен

в полукилометре к северу от реки Тертер в Карвачарском районе, после 44-дневной войны, перешедший под контроль Азербайджана.

Архитектурный комплекс находится на высоте 1100 м. С апреля 1993 и до ноября 2020 года согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики располагался в Шаумяновском районе НКР. С ноября 2020 года монастырь расположен на подконтрольной Азербайджану территории, а в непосредственной близости от монастыря для обеспечения безопасности расположен один из наблюдательных постов российского миротворческого контингента. Въехать на территорию комплекса можно с разрешения азербайджанской стороны в сопровождении российских миротворцев.

Первое святилище на могиле погибшего в I веке н. э. Св. Дади было построено в раннем Средневековье. Первые упоминания монастыря относятся к IX веку.

Дадиванк являлся важным культурным центром армянского княжества Хачен. Монастырь наряду с другими армянскими храмами Хачена (Гандзасар, Гтичаванк, Хатраванк, Акопаванк и Брри Эхци), как и другие монастыри Армении, имел скрипторий, в котором копировались и освящались многочисленные армянские рукописи.

В первой половине XIII века монастырские сооружения, разрушенные до основания сельджуками, были восстановлены, появились новые постройки. Это время считается периодом расцвета монастыря. В 1214 году Арзухатун Арцруни, супругой Вахтанга Тагаворазна, была возведена соборная церковь монастыря, первой половиной века также датирован притвор-часовня епископа Григора. Британский историк искусства Энтони Истмонд считает строительство Дадиванка примером женского церковного покровительства в армянском мире XIII века. До конца XVIII века монастырь являлся крупным культурно-религиозным центром, обслуживало его большое селение Хут. 


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