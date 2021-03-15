Понедельник, 15 Марта 2021 11:23

АрмИнфо.В ближайшие дня температура воздуха в Армении постепенно повысится на 12-15 градусов. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, представившее прогноз погоды на ближайшие пять дней.

Источник отмечает, что с 15 по 18 марта в отдельных регионах ожидаются кратковременные дожди. С 16 по 17 марта температура воздуха

постепенно повысится на 12-15 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с. С 17 по 18 марта ожидается усиление ветра до

15-20 м/с.

В Ереване 15 марта ожидается погода без осадков. С 16 по 18 марта в отдельных местах города прогнозируются кратковременные осадки.