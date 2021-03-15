Понедельник, 15 Марта 2021 11:22

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении было проведено 2 460 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 317 граждан (12,8%), выздоровело 230 человек, скончались - 10.

Согласно сообщению министерства здравоохранения, фактическое лечение получают 8 190 пациентов в медучреждениях страны.

В общей сложности в Армении провели 776 843 теста на коронавирус, из коих было выявлено 178 702 случая заражения (23%), выздоровело - 166 410 граждан (93,1%), количество летальных исходов достигло 3 265 (1,8%).