Понедельник, 15 Марта 2021 11:20

АрмИнфо. Власти Армении должны обеспечить беспрепятственное функционирование демократических и правозащитных институтов в стране, включая гражданское общество.

Об этом говорится в заявлении директора отдела по Европе и Евразии международной правозащитной организации Freedom House Марка Берендта в связи с намерением властей РА сократить финансовую независимость офиса Омбудсмена РА и "резким усилением преследований организаций гражданского общества со стороны противников демократических реформ в республике".

"В дополнение к кампании дезинформации с целью очернить гражданское общество в целом, начатой противниками демократических реформ, правительство пытается сократить финансовую независимость офиса защитника прав человека. Эти тревожные события только усугубят политический кризис в Армении", - отметили в Freedom House .

При этом в организации убеждены, что в свете конфликта в Нагорном Карабахе и нынешнего политического кризиса, как никогда важно сохранить способность правозащитников и организаций гражданского общества повышать осведомленность о нарушениях прав человека, совершенных во время конфликта, и указывать на ограничения основных свобод в стране.

"Власти Армении должны поддерживать правозащитные организации и организации гражданского общества, поддерживая с ними активный диалог, поддерживая верховенство закона и привлекая к ответственности виновных в насилии и разжигании ненависти", - говорится в заявлении правозащитной организации.

Ранее стало известно, что 11 марта на заседании правительства был утвержден законопроект, которым власти Армении намереваются лишить Защитника прав человека конституционной гарантии финансовой самостоятельности. Такая самостоятельность предусмотрена конституционным законом <Об омбудсмене>, по которому ежегодный размер ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом на финансирование омбудсмена и его аппарата, не может быть меньше ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом предыдущего года.

Омбудсмен Армении Арман Татоян выступил с заявлением в этой связи, назвав данную инициативу дискриминационным, и направленным на ограничение деятельности Защитника прав человека. Он подчеркнул, что в случае принятия данного законопроекта парламентом он обратится в Конституционный суд, чтобы обжаловать его конституционность. Он также сообщил, что его перестали приглашать на заседание исполнительного органа страны.

Меж тем, пресс-секретарь премьер-министр РА Мане Геворкян комментируя данную инициативу заявил, что сокращение обусловлено тем, что Омбудсмен перестал участвовать в заседаниях правительства. Меж тем, как согласно законодательству РА посещение Омбудсменом заседаний исполнительного органа носит исключительно добровольный характер, и не может служить поводом для резкого сокращения финансирования.